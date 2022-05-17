Libya'da çıkan çatışmaların ardından Fethi Başağa Trablus'tan ayrıldı - Haberler

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Libya'da çıkan çatışmaların ardından Fethi Başağa Trablus'tan ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Libya'da çıkan çatışmaların ardından Fethi Başağa Trablus'tan ayrıldı

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, dün gece saatlerinde Trablus'a gelmesinin ardından çıkan çatışmalar üzerine Trablus'tan ayrıldı.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, dün gece saatlerinde Trablus'a gelmesinin ardından çıkan çatışmalar üzerine Trablus'tan ayrıldı.

Libya'da geçtiğimiz yıl 24 Aralık'ta yapılması planlanan ve adaylık krizi nedeniyle iptal edilen seçimde, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi eski İçişleri Bakanı olan Fethi Başağa'yı yeni başbakan seçtiklerini duyurmuştu. Başağa, göreve başlamasından bu yana ilk kez dün gece saatlerinde kabine bakanlarıyla başkent Trablus' a geldi. Başağa'nın kente gelmesinin ardından Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti'nin şu anki başbakanı olan Abdülkadir Dibeybe taraftarları ve Başağa destekçileri arasında çatışma çıktı. Kentte silah sesleri yükselirken, okullara ara verildi.

Çıkan çatışmaların ardından Trablus'tan ayrılan Fethi Başağa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve kan dökülmesini önlemek için Trablus'tan ayrıldım. Barışçıl yollarla çalışmalara başlayacağız" dedi. - TRABLUS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Temsilciler Meclisi, Tripoli, Tobruk, Libya, Politika, Haberler

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