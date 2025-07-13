Lavrov ve Kim Jong-un'dan ABD ve Müttefikleri Eleştirisi

Lavrov ve Kim Jong-un'dan ABD ve Müttefikleri Eleştirisi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yaptığı görüşmede, bölgedeki artan gerilimlerin ABD ve müttefiklerinin askeri faaliyetleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında dün gerçekleşen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Taraflar, alt bölgedeki gerilimin artmasının nedeninin ABD ve müttefiklerinin artan askeri faaliyetleri ve nükleer unsur içeren askeri tatbikatların sıklaşması olduğu konusunda mutabık kaldılar" denildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün kıyı kenti Wonsan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırladı. Kim Jong-un ve Lavrov, ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin bugün yapılan açıklamada, "Rus tarafı, Pyongyang'ın Rusya'nın özel askeri operasyonuna verdiği tutarlı ve prensipli destek ile Kore Halk Ordusu askerlerinin Kursk bölgesinden Ukraynalı milliyetçileri ve yabancı paralı askerleri çıkarma çabalarına katılımı için içten şükranlarını ifade etti. İkili gündemin görüşülmesi sırasında, en üst düzeyde varılan anlaşmaların uygulanmasına odaklanılarak, pratik alanlardaki iş birliğine özel önem verildi" denildi.

"Kore Yarımadası'ndaki tüm sorunların çözümüne yönelik olarak diplomatik yollarla çözüm konusundaki ortak yaklaşımlarını sürdürmektedir"

Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki durumun gelişimine ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Taraflar, alt bölgedeki gerilimin artmasının nedeninin ABD ve müttefiklerinin artan askeri faaliyetleri ve nükleer unsur içeren askeri tatbikatların sıklaşması olduğu konusunda mutabık kaldılar. Taraflar, Kore Yarımadası'ndaki tüm sorunların çözümüne yönelik olarak siyasal ve diplomatik yollarla çözüm konusundaki ortak yaklaşımlarını ve bağlılıklarını sürdürmektedir. Görüşme sıcak ve yoldaşça bir atmosferde gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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