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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Manila'daki ASEAN toplantısı sırasında bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna krizi, ABD-Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Lavrov, Kiev'in silahlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, iki ülke diplomatik misyonların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve uzay ajansları arası temasların yeniden başlaması konusunda mutabık kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Manila'da gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna krizi, ABD- Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesi, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturum aralarında görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Rubio, son dönemde üst düzey temasların geliştirilmesi kapsamında ikili ve uluslararası konular hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Açıklamada, "Lavrov, ABD'li mevkidaşına Ukrayna temas hattı boyunca yaşanan gerçek durumu aktardı ve Kiev rejiminin daha fazla silahlanmasının ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya 'stratejik bir yenilgi' yaşatma çabalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı" denildi. Lavrov, Rus tarafının çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduğunu ve Moskova'nın Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos 2025'te Alaska'da yaptıkları görüşmede ortaya koydukları önerilere bağlı kaldığını ifade etti.

Bölgesel, uluslararası konular ve ABD-Rusya ilişkileri

Görüşmede ayrıca Basra Körfezi'ndeki durum da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Lavrov ve Rubio, Roscosmos (Rusya Federal Uzay Ajansı) ve NASA arasındaki tam temasların yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve ayrıca parlamentolar arası değişimlerin ve kültür alanındaki bağların geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Rusya ve ABD'nin diplomatik misyonlarının çalışma şartlarının normalleştirilmesine de değinildi. İki ülkenin uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılımı çerçevesi de dahil olmak üzere dış politika departmanları arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda anlaşma sağlandı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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