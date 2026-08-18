Lavrov: Kuzey Kore ile Yeni Dünya Düzeni İçin Çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son Hui'ye gönderdiği mesajında iki ülkenin "yeni ve adil bir dünya düzeni" kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son Hui'ye mesaj gönderdi. Mesajında iki ülkenin "yeni ve adil bir dünya düzeni" kurmak için çalıştıklarını söyleyen Lavrov, Moskova'nın Pyongyang ile her alanda iş birliği arttırma ve bölgesel ve uluslararası güvenliğe katkı sağlama taahhüdünü bir kez daha dile getirdi. Mesajında "Kuzey Kore ve Rusya, 'gerçek eşitlik ve ulusal çıkarlar temelinde yeni ve adil bir dünya düzeni' kurmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Lavrov, "Kore Ordusu mensuplarının, Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerleri Kursk'tan kovmaya yönelik operasyonlara katılımı, kahraman önceki nesillerin kurduğu mücadeleci dostluk geleneğinin açık bir kanıtıdır" dedi.

Kuzey Kore'nin 2024 yılının sonlarında Moskova'nın Kursk bölgesine yönelik büyük çaplı bir Ukrayna saldırısını engellemek amacıyla Rusya'ya 14 bin asker gönderdiği tahmin ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada 50 bin kadar Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı