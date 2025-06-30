Lavrov'dan NATO Uyarısı: Savunma Harcamaları Birliği Zayıflatacak

Lavrov'dan NATO Uyarısı: Savunma Harcamaları Birliği Zayıflatacak
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savunma harcamalarındaki artışın birliğe zarar vereceğini ve çöküşüne yol açabileceğini belirtti. Lahey'deki NATO Zirvesi'nde alınan kararları eleştiren Lavrov, Rusya'nın askeri harcamalarını azaltmayı planladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'nun savunma harcamalarındaki artış birliğe zarar verecek ve çöküşüne yol açacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan'da gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (CSTO) Dışişleri Bakanları Konseyi toplatışının ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının arttırılmasına değindi. Lavrov, "NATO'nun savunma harcamalarındaki artış birliğe zarar verecek ve çöküşüne yol açacak" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Rusya'nın askeri yığınağının NATO'nun çöküşüne neden olacağı yönündeki açıklamasını yorumlayan Lavrov, "O kadar bilge olduğu için NATO ülkelerinin harcamalarındaki feci artışın birliğin çöküşüne de yol açacağını görebilir. Bu arada Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Minsk'te Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının ardından söylediği gibi, askeri harcamalarını azaltmayı ve Sikorski de dahil NATO ülkesi ülkelerin yaptığı gibi hayali tehditler yerine sağduyu ile hareket etmeyi planlıyor" ifadesini kullandı.

Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katılan müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylanan sonuç bildirgesinde, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GYSİH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırmasına karar verildiği açıklanmıştı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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