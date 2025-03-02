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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tüm trajediler Avrupa'da doğdu, ABD kışkırtıcı bir rol oynamadı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın tarihsel olarak dünya trajedilerinin merkezi olduğunu belirterek; ABD'nin kışkırtıcı bir rol oynamadığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rus basınına yaptığı açıklamada, "Son 500 yılda dünyadaki tüm trajediler Avrupa'da doğdu ya da Avrupa politikaları sayesinde gerçekleşti. Tarihe geri dönüp baktığımızda, Amerikalıların herhangi bir kışkırtıcı ya da hatta 'tahrik edici' rol oynamadıklarını görüyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına ABD ile ilişkiler ve Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istediğinden açıkça bahsettiğini, ancak Avrupa'nın savaşın devam etmesini talep ettiğini belirten Lavrov, "Şimdi, Joe Biden'ın görev süresinin ardından, sağduyuya göre hareket etmek isteyen insanlar geldi. Açıkça tüm savaşları bitirmek istediklerini, barış istediklerini söylüyorlar. Savaş şeklinde "şenliklerin devamını" kim istiyor? O, Avrupa" dedi.

ABD'YE GÖZ KIRPTI

Son 500 yılda tüm dünya trajedilerinin Avrupa'da doğduğu, ABD'nin kışkırtıcı rolü oynamadığını söyleyen Lavrov, "Batı'nın aşağı yukarı günümüze ulaştığı şekliyle oluştuğu son 500 yılda, elbette bazı değişikliklerle birlikte, dünyadaki tüm trajediler Avrupa'da doğdu ya da Avrupa politikaları sayesinde gerçekleşti. Tarihe geri dönüp baktığımızda, Amerikalıların herhangi bir kışkırtıcı ya da hatta 'tahrik edici' rol oynamadıklarını görüyoruz" diye konuştu.

Avrupa karşıtı olmak istemediğini kaydeden Lavrov, "Ancak mevcut durum birçok tarihçinin dile getirdiği fikri doğruluyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I ÖVDÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ı "sağduyu" sloganı altında iş yapan pratik bir kişi olarak nitelendiren Lavrov, "Donald Trump pratik bir insan. Onun sloganı sağduyu. Bu, farklı bir iş yapma biçimine geçiş anlamına geliyor ve bunu herkes görüyor. Ancak hedef hala 'MAGA' (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap). Bu da siyasete canlı, insani bir karakter kazandırıyor" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un da aralarında bulunduğu Trump'ın ekibinin makul insanlar olduğunu kaydeden Lavrov, bu yüzden Riyad'da "İki ciddi ülke basitçe oturup, nerede yanlış yaptıklarını ve önceki yöneticilerinin son 4 yılda neyi berbat ettiğini konuştu. Tüm iletişim kanallarını istisnasız yok ederek, bir dizi yaptırım uygulayarak, ardından ABD şirketlerinin sınır dışı edilmesiyle yüzlerce milyar dolarlık kayıplara yol açtılar" dedi.

"UKRAYNA'YA BARIŞ GÜCÜ GETİRME PLANI KÜSTAHLIKTIR"

Avrupa'da Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine ilişkin tartışmaların küstahça olduğunu vurgulayan Lavrov, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer bazı fikirlerle ortalıkta dolaşıyor. Şu kadar bin barış gücü hazırladıklarını ve onlara hava koruması sağlayacaklarını söylüyorlar. Bu da küstahlıktır. Ukrayna'ya barış gücü getirme planı Kiev'i bize karşı bir savaş için kışkırtmaya devam ediyor" diye konuştu.

Rusya için Avrupalı barış güçlerinin Ukrayna'da görünmesinin krizin nedenlerinin ortadan kalkmayacağı anlamına geleceğini aktaran Lavrov, "Nasıl ki Kiev'deki mevcut rejimi süngülerle iktidara getirip ileriye ittilerse, şimdi de barışı koruma birimleri şeklinde süngüleriyle desteklemek istiyorlar. Bu da temel nedenlerin ortadan kalkmayacağı anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

"SAF BİR NAZİ'YE YAHUDİ HALKINA İHANET EDEN BİR HAİNE DÖNÜŞTÜ"

Zelenskiy'nin "saf bir Nazi" ve Yahudi halkına ihanet eden bir "hain" haline geldiğini söyleyen Lavrov, "Vladimir Zelenskiy, barış sloganlarıyla, 'Rus dilini rahat bırakın, bu bizim ortak dilimiz, ortak kültürümüz' sloganlarıyla iktidara gelen bir adamdan 180 derecelik bir dönüş yaptı ve 6 ay içinde saf bir Nazi'ye ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haklı olarak söylediği gibi Yahudi halkına ihanet eden bir haine dönüştü" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tüm trajediler Avrupa'da doğdu, ABD kışkırtıcı bir rol oynamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Ben her zaman derim yıne diyorum iki veya çinasla bir virlerıne kotuluk duşunmezler biri ukranyaya yardim etti her şeyıne çoktu diğeri toprak kazandı ve tırkiyede sozde yalandan israile kızacasına oldu filistin ortadan sılındı sozd2 suriye orasıda elden gittığ diyorum bir gun bana hak vereceksınız hepsi amerıka ve rusya israil planı

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