Laricani: 'Hürmüz Boğazı ya barış ya da savaş kışkırtıcıları için yenilgi boğazı olacak'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Hürmüz Boğazı'nın ya herkes için 'barış ve refah boğazı' ya da "savaş kışkırtıcıları" için 'yenilgi ve acı boğazı' olacağını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere güvenli bir şekilde eşlik etmek için farklı seçenekleri değerlendirdiği yönündeki açıklamalara cevap verdi. Laricani sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı ya herkes için 'barış ve refah boğazı' olacak ya da savaş kışkırtıcıları için 'yenilgi ve acı boğazı' olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz gerilimi

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine saatler önce Savunma Bakanı Pete Hegseth ile düzenlediği basın toplantısında, Pentagon'un gemilere Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçişlerinde eşlik etmenin yollarını araştırdığını söyledi. Caine, "Bu konuda çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz ve sorunlar ortaya çıktıkça nasıl çözeceğimizi bulacağız" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından kritik bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğazdan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşınıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk gününde Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı