Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler 19 Ekim'de Yapılacak

KUZEY Makedonya'da yerel seçimlerin 19 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, 19 Ekim'i yerel seçim tarihi olarak belirleyen kararı imzaladı. Karara göre, ilk turda belediye başkanı seçimi başarısız sonuçlanan belediyeler için ikinci tur 2 Kasım'da yapılacak. Gashi, seçimlerden 20 gün önce başlayacak kampanya süresince Meclis'in olağan idari işleyişine devam edeceğini fakat Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağını bildirdi.