Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler 19 Ekim'de Yapılacak

Güncelleme:
Kuzey Makedonya'da yerel seçimlerin tarihi 19 Ekim olarak belirlendi. Meclis Başkanı Afrim Gashi, seçimlerin ilk turunu açıklarken, başarısız olan belediyeler için ikinci turun 2 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

KUZEY Makedonya'da yerel seçimlerin 19 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, 19 Ekim'i yerel seçim tarihi olarak belirleyen kararı imzaladı. Karara göre, ilk turda belediye başkanı seçimi başarısız sonuçlanan belediyeler için ikinci tur 2 Kasım'da yapılacak. Gashi, seçimlerden 20 gün önce başlayacak kampanya süresince Meclis'in olağan idari işleyişine devam edeceğini fakat Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
