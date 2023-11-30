Kuzey Makedonya AGİT Dönem Başkanlığı Toplantısı Başladı

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumu düzenlendi. Konuşmalarda ulusal gündemlerin kenara bırakılması ve birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumu düzenlendi.

Açılış oturumunda, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Bujar Osmani, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Pia Kauma ve AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid konuşma yaptı.

Başbakan Kovaçevski, ulusal gündemlerin kenara bırakılması çağrısında bulunarak, uzun vadede hiçbir ülkenin tek başına gelişemeyeceğini ifade etti.

Toplantıyı, kendilerinin bu yılki AGİT Dönem Başkanlığının "zirve noktası" olarak nitelendiren Kovaçevski, bunun kolay bir görev olmadığının altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Kovaçevski, "Aralık 2020'de fikir birliğiyle en büyük bölgesel güvenlik örgütüne başkanlık etme onuru bize verildiğinde, AGİT bölgesinde ve ötesinde önümüzde bu kadar türbülans ve zorluklarla karşılaşacağımızı neredeyse hiç kimse tahmin edemezdi." dedi.

2024 AGİT Dönem Başkanlığı Malta'ya devrediliyor

Bakan Osmani ise 2024 AGİT Dönem Başkanlığının Malta'ya devredilmesi hususunda uzlaşı sağlandığını ve bu konunun yarın resmileşeceğini ifade etti.

Osmani, "Başkanlığımızın sonunda bu tarihi anı kaçırmayacağımıza, ivmenin ağırlığına sorumlu bir şekilde yanıt vereceğimize ve AGİT için öngörülebilir ve yapıcı bir gelecek sağlayacağımıza dair umut mesajını gönderiyorum." şeklinde konuştu.

"Somut çözümler için birlikte çalışmalıyız"

AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Kauma, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik nedensiz savaşına ve Rusya'nın Helsinki Nihai Senedi'nin 10 ilkesini çiğnemeye devam etmesine" rağmen AGİT'in çalışmalarını sürdürmeyi başardığını vurguladı.

AGİT dönem başkanı ve kurum yöneticilerinin belirlenmesiyle ilgili anlaşmanın gecikmesi, bütçenin onaylanmasının engellenmesi ve saha operasyonlarına ek kısıtlamalar getirilmesi gibi engellerle karşı karşıya olduklarını belirten Kauma, bunun kolektif güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.

Kauma, "Seçmenlerimiz (bizden) sonuç bekliyor, onların seçilmiş temsilcileri olarak suçu üzerimizden atamayız. Somut çözümler için birlikte çalışmalıyız. Böyle benzeri görülmemiş bir belirsizlik karşısında AGİT'in her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

AGİT Genel Sekreteri Schmid de AGİT bölgesinde ve daha geniş bir alanda karşı karşıya kaldıkları güvenlik ortamının sorumluluğunun, buradaki tüm katılımcıların üzerinde olduğunu söyledi.

Schmid, AGİT'in, kapsayıcı diyaloğu teşvik ederek çatışmaların önlenmesi konusunda çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi.

İki gün sürecek AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar temsil ediyor.