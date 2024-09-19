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Kuzey Kore Yeni Taktik Füze Denemesi Gerçekleştirdi

Kuzey Kore Yeni Taktik Füze Denemesi Gerçekleştirdi
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Kuzey Kore, 4.5 ton ağırlığında süper büyük konvansiyonel savaş başlığı ile donatılan 'Hwasongpho-11-Da-4.5' füzesinin testini Kim Jong-un'un denetiminde başarıyla gerçekleştirdi. Ülkenin askeri gücünü artırma hedefi kapsamında yapılan denemeler, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden artırdı.

Kuzey Kore, 4.5 ton ağırlığında süper büyük konvansiyonel savaş başlığı ile donatılan yeni tip "Hwasongpho-11-Da-4.5" taktik balistik füzesinin ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde başarılı bir şekilde test edildiğini, performansı yükseltilen bir stratejik seyir füzesinin de denendiğini duyurdu.

Kuzey Kore'den dün gerçekleştirilen son silah denemesine ilişkin resmi açıklama geldi. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, 4.5 ton ağırlığında süper büyük konvansiyonel savaş başlığı ile donatılan yeni tip "Hwasongpho-11-Da-4.5" taktik balistik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi. Ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde yapılan test atışının füzenin 320 kilometrelik orta menzildeki isabet performansını ve savaş başlığının patlayıcı gücünü doğrulamayı amaçladığı aktarıldı. Dün performansı yükseltilen bir stratejik seyir füzesinin de denendiği kaydedilirken, Kim'in ayrıca Savunma Bilimleri Akademisi tarafından geliştirilen 7,62 mm'lik keskin nişancı tüfeği ve 5,56 mm'lik otomatik tüfek gibi farklı silahların üretimini denetlediği ve yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

"Caydırıcı bir askeri güce sahip olduğumuzda düşmanları stratejik yanlışlarından döndürebiliriz"

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre test sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, üretilen silahların performansının sürekli olarak geliştirilmesinin ülkeyi çevreleyen zorlu güvenlik ortamı ile doğrudan ilgili olduğunu söyledi. Kim, "Bölgedeki askeri ve siyasi durumun devletimizin güvenliğini tehdit etmesi, savunma kapasitenin sürekli olarak güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Nükleer gücün yanı sıra konvansiyonel silahlar alanında da ezici saldırı kabiliyetine sahip olmanın gerekliliğini vurgulayan Kim, "Sadece caydırıcı bir askeri güce sahip olduğumuzda düşmanları stratejik yanlışlarından döndürebiliriz" diye konuştu. Kim, bunun barış ve istikrarı korumak için gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuzey Kore'nin füze denemesi güvenlik endişelerini artırmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin saat 06.50 civarında ülkenin kuzeydoğu istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta 600 mm'lik çoklu roketatar sistemini test eden ve uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan eden Pyongyang'ın son füze denemesi bölgede güvenlik endişelerini artırmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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