Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti
Kuzey Kore, lideri Kim Jong-Un'un denetiminde yeni bir çoklu roketatar sisteminin testinde 4 roketin deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu. Denemenin ülkenin caydırıcılığını artırma açısından kritik olduğu belirtildi.

Kuzey Kore, yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini başarılı bir şekilde test ettiğini ve fırlatılan 4 roketin 358,5 kilometre uzaklıkta, deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Kuzey Kore, ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, deneme kapsamında fırlatılan 4 roketin 358,5 kilometre uzaklıkta, deniz üzerinde bulunan hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yapılan son denemenin ülkenin stratejik caydırıcılığını artırma açısından kritik önem taşıdığını belirterek, "Bunun nedeni, bu silah sisteminin en güçlü özelliklerinden faydalanmamızı sağlayacak teknik modernizasyonu tamamlamış olmamız ve sistemi aktif olarak kullanılabilir hale getirmemizdir" dedi.

"En büyük özelliği hassas güdümlü uçuş sistemi"

Yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sisteminin önceki muadillerinden çok daha gelişmiş olduğunu söyleyen Kim, "Her türlü dış müdahaleyi bertaraf edebilen ve kendi kendini yönlendiren hassas güdümlü uçuş sistemi, bu silahın üstünlüğünü kanıtlayan en büyük özelliktir" şeklinde konuştu.

Kim, meşru müdafaa vurgusu yaptı

Gerçekleştirilen denemenin Kuzey Kore savunma sanayisinin istikrarlı gelişiminin kanıtı olduğunu vurgulayan Kim Jong-Un, "Her zaman söylediğim gibi, yürüttüğümüz bu ve benzer faaliyetler, nükleer savaşa karşı caydırıcılık seviyemizi daha da artırmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Böyle bir irade ve kabiliyeti sergilemek, caydırıcılığın sorumlu bir şekilde uygulanmasıdır. Bu, günümüzde meşru müdafaa için vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
