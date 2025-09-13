Kuzey Kore, Nükleer ve Konvansiyonel Silah Gücünü Artırmayı Hedefliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin nükleer ve konvansiyonel silah gücünü eş zamanlı olarak artırma hedefini resmi devlet politikası olarak benimseyeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Savunma Bilimleri Akademisi bünyesindeki Zırhlı Silahlar Enstitüsü ve Elektronik Silahlar Enstitüsü'nü ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre son askeri teknolojiler ve AR-GE çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, yeni bir aktif koruma sisteminin anti-tank füzeleri kullanılarak gerçekleştirilen performans testini izledi. Testin sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, Kuzey Kore zırhlı birliklerinin muharebe kabiliyetinin önemli ölçüde artırılmasını "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Konvansiyonel silahların önemine vurgu

Yaptığı konuşmada nükleer silahlar kadar konvansiyonel silahların da ülkenin savunma kabiliyetleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Kim, Savunma Bilimleri Akademisi'nin konvansiyonel silahların modernizasyonuna öncülük edeceğine dair inancını dile getirdi. Kim, ülkenin nükleer ve konvansiyonel silah gücünü eş zamanlı olarak artırma hedefini resmi devlet politikası olarak benimseyeceklerini açıklayarak, "Ulusal savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen Kore İşçi Partisi (WPK), hem nükleer silah hem de konvansiyonel silah gücünü aynı anda geliştirme politikasını 9'uncu kongresinde kabul edecektir" dedi.

Keskin nişancıları denetledi

Kim ayrıca, keskin nişancı birliklerinin gerçekleştirdiği bir atış talimini izledi. Yüksek hassasiyetli uzun menzilli tüfekler, mesafe ölçüm aletleri ve kamuflaj giysilerinin tedariki hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, keskin nişancıların eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırma talimatı verdi.

Rus desteği

Kuzey Kore lideri Kim'in binlerce Kuzey Kore askerini Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya göndermişti. Güney Kore yönetimi, Rusya'nın Kuzey Kore'ye desteğini artırdığını, buna karşılık Kuzey Kore'nin Ukrayna ile mücadelede yardım etmesi karşılığında hassas Rus askeri teknolojisinden faydalandığını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl Kuzey Kore'yi ziyaret etmesiyle iki ülke arasında karşılıklı savunma anlaşması imzalanmıştı. - PYONGYANG