Haberler

Kuzey Kore, Nükleer ve Konvansiyonel Silah Gücünü Artırmayı Hedefliyor

Kuzey Kore, Nükleer ve Konvansiyonel Silah Gücünü Artırmayı Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin nükleer ve konvansiyonel silah gücünü eş zamanlı olarak artırma hedefini resmen benimseyeceklerini açıkladı. Konvansiyonel silahların önemine vurgu yapan Kim, bu alanda modernizasyon çalışmalarına öncülük edeceklerini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin nükleer ve konvansiyonel silah gücünü eş zamanlı olarak artırma hedefini resmi devlet politikası olarak benimseyeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Savunma Bilimleri Akademisi bünyesindeki Zırhlı Silahlar Enstitüsü ve Elektronik Silahlar Enstitüsü'nü ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre son askeri teknolojiler ve AR-GE çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, yeni bir aktif koruma sisteminin anti-tank füzeleri kullanılarak gerçekleştirilen performans testini izledi. Testin sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, Kuzey Kore zırhlı birliklerinin muharebe kabiliyetinin önemli ölçüde artırılmasını "önemli bir başarı" olarak nitelendirdi.

Konvansiyonel silahların önemine vurgu

Yaptığı konuşmada nükleer silahlar kadar konvansiyonel silahların da ülkenin savunma kabiliyetleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Kim, Savunma Bilimleri Akademisi'nin konvansiyonel silahların modernizasyonuna öncülük edeceğine dair inancını dile getirdi. Kim, ülkenin nükleer ve konvansiyonel silah gücünü eş zamanlı olarak artırma hedefini resmi devlet politikası olarak benimseyeceklerini açıklayarak, "Ulusal savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen Kore İşçi Partisi (WPK), hem nükleer silah hem de konvansiyonel silah gücünü aynı anda geliştirme politikasını 9'uncu kongresinde kabul edecektir" dedi.

Keskin nişancıları denetledi

Kim ayrıca, keskin nişancı birliklerinin gerçekleştirdiği bir atış talimini izledi. Yüksek hassasiyetli uzun menzilli tüfekler, mesafe ölçüm aletleri ve kamuflaj giysilerinin tedariki hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, keskin nişancıların eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırma talimatı verdi.

Rus desteği

Kuzey Kore lideri Kim'in binlerce Kuzey Kore askerini Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya göndermişti. Güney Kore yönetimi, Rusya'nın Kuzey Kore'ye desteğini artırdığını, buna karşılık Kuzey Kore'nin Ukrayna ile mücadelede yardım etmesi karşılığında hassas Rus askeri teknolojisinden faydalandığını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl Kuzey Kore'yi ziyaret etmesiyle iki ülke arasında karşılıklı savunma anlaşması imzalanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon! Başkan gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hayatını kaybetti
Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım

Maç sonu canlı yayında açıkladı: Ona en iyi Rolex'i alacağım
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Konser coşkusu hastanede bitti! Hayranları büyük panik yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.