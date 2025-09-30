Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim, BM Genel Kurulu'nda İsrail'i "Hitler"e benzetti

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Orta Doğu'da "Hitler'i bile gölgede bırakabilecek soykırımlar yaptığını ve insanlık suçları işlediğini" belirterek, "İsrail'i insanlığa karşı suçlarını derhal durdurmaya ve Gazze Şeridi'nden çekilmeye çağırıyoruz" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong, ABD'nin New York kentinde yapılan 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Pyongyang'ın 2018'den bu yana BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gönderdiği ilk üst düzey yetkili olan Kim, BM'nin 21. yüzyıla uygun şekilde daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini belirterek reform çağrısında bulundu. BM'nin, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konularda önemli roller üstlendiğini belirten Kim, "Ancak, kurumun tarihinde, BM'nin egemen güçlerin dikta ve keyfiliği karşısında ezilerek kuruluş ilkelerine aykırı bir biçimde bağımsız devletlerin kalkınma hakkını elinden almak için baskı yaptığı utanç verici sayfalar da vardır" eleştirisinde bulundu.

"BM, belirli bir devlet veya küçük bir devlet grubunu temsil edemez"

Uluslararası toplumun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en çalkantılı dönemi yaşadığını ve 3. Dünya Savaşı riskinin giderek arttığını belirten Kim, "Modern tarih birçok olaya tanıklık etmiştir. Ancak bugün, BM'nin kuruluşuyla birlikte oluşturulan ve pekiştirilen uluslararası normlar ve düzen göz ardı edilmekte, devletlerin egemenliği daha önce hiç olmadığı kadar açık şekilde ihlal edilmektedir" diye konuştu.

BM'nin eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu söyleyen Kim, "Mevcut karmaşık uluslararası durum, uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktan sorumlu BM'nin rolünün yeniden gözden geçirilmesinin gereğini ortaya koymaktadır. Tüm egemen devletleri kapsayan ve en evrensel uluslararası örgüt olan BM, belirli bir devlet veya küçük bir devlet grubunu temsil edemez" ifadelerini kullandı.

BM'ye "keyfi, dikte eden, taraflı ve ikili oynayan uygulamalara son verme" ve "eşitlik, iç işlere müdahale etmeme, tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalma" çağrısı yapan Kim Son Gyong, bunların gerçekleşmesi halinde BM'nin itibarını geri kazanabileceğini vurguladı.

"ABD ve müttefiklerinin iş birliği saldırı odaklı bir askeri bloğa dönüşüyor"

Konuşmasında ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu güvenlik ortamına geniş yer ayıran Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim, "Barış ve güvenlik, insanlığın uzun süredir özlemle beklediği bir arzu ve BM'nin birinci gündem maddesidir" değerlendirmesini yaptı.

Barış ve güvenlik olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağının ve insan onuru ile refahının güvence altına alınamayacağının altını çizen Kim, "Ancak, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu, hiç olmadığı kadar ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Kuzey Kore'yi doğrudan hedef alan ABD-Güney Kore ve ABD-Japonya askeri ittifakları ile ABD-Japonya-Güney Kore üçlü askeri iş birliği, hızla nükleer unsurlar da içeren daha saldırgan ve taarruz odaklı bir askeri bloğa dönüşmektedir. Bu sırada, devletimize karşı yürütülen savaş tatbikatları ve askeri hazırlıklar, ölçek, nitelik, sıklık ve kapsam açısından rekor kırmaktadır" dedi.

"Nükleer güçten asla vazgeçmeyeceğiz"

Kim, Kore Yarımadası'nın dünyada en fazla nükleer saldırı tatbikatının yapıldığı coğrafya olduğunu savunarak, "Ülkemize yönelik muazzam askeri tehdit ve tehlikeli güvenlik ortamına rağmen, savaşın gürleyen silahları susturulmuş ve Kore Yarımadası'nda barış ve güvenlik sağlam bir şekilde korunmuştur. Bu, inkar edilemez bir gerçektir" diye konuştu. Ülkesinin kendi savaş caydırıcılığını ABD ve müttefiklerinin tehditleri ile doğru orantılı şekilde artırdığını söyleyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim, "Bu sayede düşman devletlerin savaşı kışkırtma iradesi tamamen engellenmiş ve Kore Yarımadası'ndaki güç dengesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle nükleer silahların ülkesi için bir zorunluluk olduğunun iddia eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong, "Bu dengeyi kalıcı olarak sürdürmek ve Kore Yarımadası'nda barışı güvence altına almak için, nükleer silahlar anayasamızda dokunulmaz, kutsal, hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek bir unsur olarak belirlenmiştir. Ülkemize nükleer silahsızlanma şartını dayatmak, egemenliğinden ve var olma hakkından vazgeçmesini talep etmek ve Kuzey Kore anayasasını ihlal etmek anlamına gelir. Biz asla egemenliğimizden vazgeçmeyecek, var olma hakkımızı terk etmeyecek ve anayasamızı ihlal etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim, "Nükleer güçten asla vazgeçmeyeceğiz ve hiçbir koşulda bu konumumuz değişmeyecek" açıklamasında bulundu.

"İsrail Filistin nüfusunu tamamen yok etmeyi hedefliyor"

İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80. yıl dönümü vesilesiyle birçok ülkede kutlama etkinliklerinin yapıldığını hatırlatan Kim, "Ancak bugün Orta Doğu'da açıkça Hitler'i bile gölgede bırakabilecek soykırımlar yapılmakta ve insanlık suçları işlenmektedir. Bu durum dünyayı derinden endişelendirmektedir" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren Kim, "Son iki yılda 60 binden fazla Filistinli sivili katleden İsrail, Gazze'nin tamamını zorla işgal etmeyi ve Filistin nüfusunu tamamen yok etmeyi hedeflemektedir" diye konuştu.

Kuzey Kore'nin Filistin'in yanında olduğunu belirten Kim, "İsrail'i insanlığa karşı suçlarını derhal durdurmaya ve Gazze Şeridi'nden çekilmeye çağırıyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini açıkça destekliyoruz" dedi.

"Bağımsızlık", "barış" ve "dostluk" ilkelerinin Kuzey Kore'nin değişmez politika idealleri olduğunu kaydeden Kim, "Ülkemiz, kendisine saygı gösteren ve dostane yaklaşımlar sergileyen ülkelerle çok yönlü değişim ve iş birliğini geliştirecektir" hatırlatmasını yaptı. - NEW YORK