Kuzey Kore, yeni uçaksavar uzun menzilli füzelerinin ilk denemesini gerçekleştirdi

Nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, yeni geliştirilen uzun menzilli uçaksavar füzelerinin ilk denemesinin ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. Fırlatılan füzelerin Doğu Denizi semalarında, 200 kilometre irtifadaki belirlenen hedefleri isabetle vurduğu aktarıldı. Söz konusu denemenin Kuzey Kore Füze İdaresi'nin hava savunmasını geliştirmeye yönelik çalışmalarının rutin bir parçası olduğu vurgulandı. Kim'in başarılı geçen deneme nedeniyle askeri yetkilileri tebrik ettiği ifade edildi. - PYONGYANG