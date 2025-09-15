Kuzey Kore'den Nükleer Silahsızlanma Çağrılarına Sert Tepki

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) yaptığı "nükleer silahsızlanma" çağrılarına sert tepki gösterilerek, " Kuzey Kore'nin yasalarıyla güvence altına aldığı 'nükleer silah devleti' statüsü artık vazgeçilemez hale gelmiştir" denildi.

Kuzey Kore'den, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEA) yaptığı "nükleer silahsızlanma" çağrılarına sert tepki geldi. Kuzey Kore'nin Viyana'daki Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, UAEA'nın geçen hafta yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiği hatırlatılarak, "Bu toplantıyı fırsat bilen ABD, ülkemizin nükleer silahlara erişimini 'yasadışı' olarak nitelendirerek ve 'nükleer silahsızlanmadan' bahsederek ciddi bir siyasi provokasyona imza atmıştır" denildi.

Yaşanan gelişmenin ABD'nin Kuze Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca tavrının göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD'nin bu provokatif eylemini şiddetle kınıyor, ülkemizin iç işlerine müdahalede bulunmaları ve egemenliğimizi ihlal etmeleri halinde doğacak olumsuz sonuçlardan ciddi endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

"ABD'nin hegemonyacı eylemleri uluslararası toplum için en ciddi tehdit"

ABD'nin yaptığı "nükleer silahsızlanma" çağrılarının modasının geçtiği savunulan açıklamada, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlara erişimi, ABD'nin süregelen nükleer tehdidine karşı egemenliğimizi savunmak ve güç dengesini sağlamak için kaçınılmaz bir seçenektir ve küresel barış ve istikrarı garanti altına almada kilit rol oynamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin nükleer yayılma yoluyla küresel barış ve güvenliği tehlikeye attığı kaydedilen açıklamada, "ABD'nin bu hegemonyacı eylemleri, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu en ciddi tehdittir" denildi.

Kuzey Kore'den IAEA'ya tarafsızlık eleştirisi

UAEA'ya Kuzey Kore'nin egemenlik haklarını sorgulayan girişimlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, "UAEA'nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmesi ve ABD'nin gerçek nükleer tehdidini görmezden gelmesi kabul edilemez. UAEA, uluslararası nükleer tehdit ve bunun yol açtığı kritik güvenlik ortamıyla gerçekten ilgileniyorsa, öncelikle nükleer silahlanmayı yoğunlaştıran ve nükleer yayılmayı önleme yükümlülüğünü keyfi şekilde ihlal eden ABD'nin kötü niyetli eylemini sorgulamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Tek yol, nükleer caydırıcılık"

Kore Yarımadası ve çevresindeki nükleer savaş tehlikesini önlemenin ve ülkenin egemenliğini güvence altına almanın tek yolunun "nükleer caydırıcılığı güçlendirmek" olduğu savunulan açıklamada, "Kuzey Kore'nin yasalarıyla güvence altına aldığı 'nükleer silah devleti' statüsü artık vazgeçilemez hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi. - PYONGYANG