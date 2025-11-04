Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Roketatarlı Tehdit

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin dün çoklu roketatar sistemlerini kullanarak yaklaşık 10 top mermisi ateşlediğini açıkladı. Gelişmenin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Güney Kore'ye geldiği gün yaşanması dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Güney Kore ziyaretinin yankıları sürerken, komşu Kuzey Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün çoklu roketatar sistemlerini kullanarak Sarı Deniz'in Kuzey kıyılarına doğru yaklaşık 10 top mermisi ateşlediği bildirildi. Gelişmenin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Güney Kore'ye geldiği gün yaşanması dikkat çekti.

"Kuzey Kore, Lee-Xi görüşmesi sırasında da topçu atışları yaptı"

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı vesilesiyle Gyeongju kentinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında da yaklaşık 10 topçu atışı yaptığı vurgulandı.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı

Güney Kore ordusunun ABD ile iş birliği içinde Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından izlediği belirtilerek, "Her türlü tehdide ezici bir şekilde karşılık verebilecek kabiliyetleri ve savunma duruşunu sürdürüyoruz" denildi. - SEUL