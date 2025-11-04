Haberler

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Roketatarlı Tehdit

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin çoklu roketatar sistemleriyle Sarı Deniz'e yaklaşık 10 top mermisi ateşlediğini açıkladı. Bu gelişme, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Güney Kore ziyaretinin gerçekleştirildiği gün yaşandı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin dün çoklu roketatar sistemlerini kullanarak yaklaşık 10 top mermisi ateşlediğini açıkladı. Gelişmenin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Güney Kore'ye geldiği gün yaşanması dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Güney Kore ziyaretinin yankıları sürerken, komşu Kuzey Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün çoklu roketatar sistemlerini kullanarak Sarı Deniz'in Kuzey kıyılarına doğru yaklaşık 10 top mermisi ateşlediği bildirildi. Gelişmenin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Güney Kore'ye geldiği gün yaşanması dikkat çekti.

"Kuzey Kore, Lee-Xi görüşmesi sırasında da topçu atışları yaptı"

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı vesilesiyle Gyeongju kentinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında da yaklaşık 10 topçu atışı yaptığı vurgulandı.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı

Güney Kore ordusunun ABD ile iş birliği içinde Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından izlediği belirtilerek, "Her türlü tehdide ezici bir şekilde karşılık verebilecek kabiliyetleri ve savunma duruşunu sürdürüyoruz" denildi. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek? Parti grubunda beklenen konuşması başladı

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.