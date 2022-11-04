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Kuzey Kore 180 savaş uçağı ile Güney Kore'ye gözdağı verdi

Politika Haberleri

Kuzey Kore 180 savaş uçağı ile Güney Kore'ye gözdağı verdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınır bölgesi yakınında Kuzey Kore'ye ait 180 savaş uçağının tespit edilmesinin ardından yanıt olarak 80 Güney Kore jetinin havalandığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınır bölgesi yakınında Kuzey Kore'ye ait 180 savaş uçağının tespit edilmesinin ardından yanıt olarak 80 Güney Kore jetinin havalandığını açıkladı.

Güney Kore'nin bölgede ABD ile ortaklaşa düzenlediği hava tatbikatına ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ve topçu atışları ile karşılık veren Kuzey Kore, Washington-Seul ittifakına gözdağı vermek için bu kez savaş uçaklarını havalandırdı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri sınır çizgisinin kuzeyinde uçan 180 Kuzey Kore savaş uçağının tespit edildiği bildirildi. Kuzey Kore uçaklarının yerel saat ile 11.00-15.00 sıralarında batı ve doğu kıyılarının yanı sıra iç bölgelerde de uçtuğu kaydedilirken, Seul'un ise yanıt olarak F-35A hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere 80 jet havalandırdığı ifade edildi.

Süresi 1 gün uzatılmıştı

Washington-Seul ittifakı son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim'de başlamış, normal şartlarda bugün son bulması beklenen tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer aldığı açıklanmıştı. İki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedefleyen tatbikat, Kuzey Kore'nin rekor sıklıktaki füze denemelerine tepki olarak 1 gün daha uzatılmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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