Kuveyt'ten İran'a protesto notası

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin ülkeye deniz yoluyla girme girişiminin ardından İran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

Kuveyt, deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından harekete geçti. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunji'yi bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eylemin şiddetle kınandığı belirtilerek, İran'dan bu tür eylemleri derhal ve şartsız olarak durdurması talep edildi.

Bu eylemin Kuveyt'in egemenliğine açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na aykırı bir hareket olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca, Kuveyt'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğu vurgulandı. - KUVEYT

