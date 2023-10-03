Kütahya Valisi Muhtarlarla İstişare Toplantısı düzenledi

Kütahya Valisi Musa Işın, halkın beklentilerini dinlemek ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nın ikincisini Aslanapa'da gerçekleştirdi. Toplantıya 35 köy ve 4 mahalle muhtarı katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, halkın beklentilerini birinci ağızdan dinlemek ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla başlattığı Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nın ikincisini Aslanapa'da gerçekleştirdi.

35 köy ve 4 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Vali Musa Işın, milli ve manevi değerlere önem veren, devletine bağlı insanların şehri Kütahya'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

"Hep birlikte elimizden geleni yapacağız"

Kütahyalıların refah seviyesini yükseltmek, yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi şartlarda yaşam temin etmek için birlikte çalışmanın önemine değinen Vali Işın, "Devletimiz ve milletimiz güçlüdür. Devletimiz zengindir ve bugüne kadar güzel hizmetler yapılmış, yapılmaya devam edilecektir. İnşallah hep birlikte elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Tüm muhtarlarımızı dinleyeceğiz"

İstişare toplantılarıyla muhtarların taleplerini dinleyip değerlendirmeyi ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Vali Musa Işın, "Kaymakamımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, daire amiri arkadaşlarımızla birlikte sizin taleplerinizi dinlemek, değerlendirmek ve yapabildiğimiz ölçüde hizmet sunmak için buradayız. İnşallah tüm muhtarlarımızla birlikte ilçelerimizde toplantılar yapacak, onları dinleyeceğiz. Sizler bizi daha yakından tanıyacaksınız ve bizler de zamanla sizi daha yakından tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Hizmet için buradayız"

İlçelerin ve köylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir araya gelmenin, istişarenin önemini vurgulayan Vali Işın, "Size hizmet etmek için buradayız. Birbirimizi dinleyeceğiz, birlikte çözüm üreteceğiz. Devletimize ve milletimize dua edelim. Allah devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü kötülükten, zararlı insanlardan korusun" dedi.

Toplantıya, Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı. - KÜTAHYA