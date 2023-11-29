Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 2023'ün en iyi ilham verici kişisi seçildi

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fildişi Sahili Nouveau Regard Ivoirien Derneği tarafından '2023'ün en iyi ilham verici kişisi' ödülüne layık görüldü. Başkan Işık, ödülü almanın mutluluğunu ifade etti ve Fildişi Sahili ile Kütahya arasındaki kardeş şehir ilişkisinin devam ettiğini belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fildişi Sahili Nouveau Regard Ivoirien Derneği tarafından "2023'ün en iyi ilham verici kişisi" ödülüne layık görüldü.

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla tarafsız kuruluşlarca birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fildişi Sahili Nouveau Regard Ivoirien Derneği tarafından "2023'ün en iyi ilham verici kişisi" ödülüne layık görüldü. İlham verici kişi olarak bu ödülü almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fildişi Sahili başta olmak üzere Afrika'dan birçok öğrenciyi Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Fildişi Sahili ile Türkiye arasında güçlü bağların olduğunu da aktaran Başkan Işık, Fildişi Sahili'nin Denguelé Özerk Bölgesi ile Kütahya arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. - KÜTAHYA