Kütahya Adayları Açıklandı

KÜTAHYA ADAYLARI AÇIKLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik'ten sonra Kütahya'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Programda Kaya'nın yanı sıra eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Kütahya milletvekilleri ve çok sayıda partili yer aldı. Kütahya merkezinde ve ilçelerinde AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı belediyeciliğinin kazanacağına inançlarının tam olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz millet olarak bir ve beraber oldukça bizi hiçbir güç yıldıramaz. Bu yüzden AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden itibaren gücünü sadece ve sadece milletten alan bir anlayış var" dedi.

Kaya, konuşmasının ardından Kütahya'nın ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Altıntaş ilçesinde Murat Koyak, Aslanapa ilçesinde Necati Kulik, Çavdarhisar ilçesinde Bekir Kocaman, Domaniç ilçesinde Ahmet Özoğul, Dumlupınar ilçesinde Ali Bursa, Emet ilçesinde Ali Ceyhan, Gediz ilçesinde Muharrem Akçadurak, Pazarlar ilçesinde Bilal Demirci, Simav ilçesinde Ahmet Kulat, Şaphane ilçesinde Hasan Basri Mete ve Tavşanlı ilçesinde Ali Özden aday gösterildi.

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,