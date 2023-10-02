Kuşadası Belediyesi'nin Hizmet Binasının Bahçesindeki Led Ekranın Kabloları Çalındı

Kuşadası Belediyesi'nin yeni hizmet binasının bahçesinde bulunan led ekranın kabloları, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Başkan Ömer Günel, olayla ilgili yasal süreci başlattıklarını ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Kuşadası Belediyesi'nin yeni hizmet binasının bahçesinde bulunan led ekranın kabloları, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken Başkan Ömer Günel, "Olayla ilgili gerekli yasal süreci başlattık. sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin yeni hizmet binasının bahçesinde bulunan led ekrana elektrik akışını sağlayan kablolar, önceki gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Tepki çeken olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, tanınmamak için başını örten kişinin, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla kabloyu kestiği, daha sonra da makaraya sararak hızla uzaklaştığı görüldü.

Son günlerde Kuşadası Belediyesi'nin hizmetlerine yönelik saldırıların giderek arttığına dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bir süre önce Botanik Park'ın çevresine yaptığımız seyir teraslarının çitleri kırılmıştı. Ardında da Özer Türk Stadı'nın zeminine zarar verilmişti. Şimdi de hizmet binamızdan kablo çalınıyor. Bu kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Sürecin sonuna dek takipçisi olacağız. Son günlerde artan bu vandallığa karşı sessiz kalmayacağız. Belediyemizin zarar gören tek bir taşı bile kamu malına verilen zarardır. Kente karşı suç işleyen bu vandallığın cezasız kalmaması için her türlü yasal hakkımızı kullanacağız" diye konuştu. - AYDIN