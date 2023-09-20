Kuşadası Belediyesi Kaçak Yapılaşmaya Karşı Mücadelesini Sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda nitelikli tarım arazisi üzerine imar kanununa aykırı olarak yapıldığı tespit edilen bir firmaya ait villaların yıkımına başlandı. Başkan Ömer Günel, "Mevzuata aykırı kaçak ve yasadışı yapılaşma faaliyetinde bulunan hiç kimseye kesinlikle en ufak bir ayrıcalık tanımamız mümkün değil" dedi.

Kenti olası afetlere hazırlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, aynı zamanda kaçak yapılaşma ile de etkin mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi ekiplerince, Kirazlı Mahallesi 865 Sokak adresinde bulunan ve 1/1000'lik Kuşadası uygulama imar planında, nitelikli tarım arazisi olarak görülen alan üzerine ruhsatsız olarak yapıldığı belirlenen villaların yıkımına başlandı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, yaptıkları açıklamada Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından söz konusu inşaat alanının daha önce mühürlendiği, firmaya ise 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42'inci maddeleri uyarınca ruhsat alınması ve aykırılıkların giderilmesi konusunda bildirimlerde bulunulmasına rağmen gerekli kriterlerin yerine getirilmediği belirtildi.

Mevzuata aykırı kaçak ve yasadışı yapılaşma faaliyetinde bulunan hiç kimseye kesinlikle en ufak bir ayrıcalık tanımayacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tespit edilen aykırılıklara yasal işlem uygulama konusunda kararlıyız. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yapı Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha denetimleri ile kanuna aykırı olan yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürecek" dedi.