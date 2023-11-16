Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel medya temsilcileriyle buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte görev yapan yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ömer Günel, "Görevde olacağım bir sonraki dönemde Kuşadası'nda altyapı ve yol sorunu yaşanan mahalle kalmayacak" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki yerel medya temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Başkan Ömer Günel medya mensuplarına 4 buçuk yıllık görev süresi boyunca yaşama geçirdiği hizmetlerle ilgili olarak bilgi verip, gelen soruları yanıtladı. Gazetecilere, bir sonraki dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projelerden de bahseden Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalarının kente özellikle altyapı yatırımları konusunda hizmet olarak geri döndüğünü söyledi.

Bir sonraki görev döneminde Kuşadası'nda bulunan tüm mahallerin altyapı sorunlarının çözüme kavuşacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle 2024 sezonuna Güzelçamlı Mahallesi'nin altyapısı yetişecek. Aynı Davutlar'da olduğu gibi bağlantıları da yapılacak. Aynı yılın sonuna doğru da Bayraklıdede Mahallesi'ni de içerisine alan Kuştur mevkiinin altyapısına başlanacak. Böylece Kuşadası'nda merkez mahallelerimizin hiçbirinde altyapı sorunu kalmayacak. Bu durum Kuşadası'nın en köklü sorunlarından biriydi. Ben Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum" dedi.

Eski Kuşadası olarak adlandırılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinin alt ve üstyapısını yüzde 80 oranında yenilediklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, "Kısa süre sonra ASKİ tarafından Yıldırım, Aslanlar ve Anıt sokaklarda altyapıyı iyileştirme çalışmaları başlatılacak. Biz de üstyapıyı tarihi dokuya uygun bir şekilde yenileyeceğiz. Ayrıca sokak aydınlatma sistemini de baştan kuracağız. Amacımız bölgeye ring seferleri koyarak Kuşadası'na yeni bir turizm rotası kazandırmak olacak. Böylece ekonomik açıdan da kentimize katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Kuşadası'nda yapılan doğalgaz yatırımlarıyla da ilgili bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Kentimizde doğalgaz hattı yatırımları hızla devam ediyor. Şirket ile sürekli temas halindeyiz. Yaptığımız toplantılarda yeni yatırım bölgeleri belirliyoruz. Ben göreve geldiğimde Kuşadası'nda 6 bin olan doğalgaz abone sayısı, 4,5 yılda 46 bine çıktı. Ancak şirketin gerçekleştireceği her yeni yatırım da Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ndan onay alması gerekiyor. Bir sonraki dönemimde Kuşadası'nda doğalgaz her mahalleye ulaşacak" dedi. - AYDIN