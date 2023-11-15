Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Medya Temsilcileriyle Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel medya temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. 4 buçuk yıllık görev süresi boyunca yaşama geçirdiği hizmet ve projelerle ilgili olarak medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ömer Günel "Kuşadası özlenen bir hizmet dönemi geçirdi. Karnemiz gayet iyi. Önümüzdeki 5 yıl da birlikteyiz" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda faaliyet gösteren yerel medya temsilcileri ile kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve CHP Kuşadası ilçe örgütü yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, aracısız diyalog kurmanın önemine dikkat çekerek, "Sizlerin kentimiz ile ilgili fikir ve önerileri bizler açısından çok değerli" dedi.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Kuşadası genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ömer Günel, adaylığı ile ilgili soruya "Parti büyüklerimizin takdiri ve hemşehrilerimizin desteği ile önümüzdeki 5 yıl da birlikteyiz. Karnemiz iyi. Kuşadası 25 yıldır almadığı hizmeti bu dönemde aldı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz son 4 buçuk yıllık dönemde kentimize adeta hizmet akıttı. Devletin hiçbir kurumu ile kavgalı değiliz. Kuşadası tarihinde yaşamadığı bir takas ve trampa dönemi yaşadı. İlçe örgütümüz ile uyumluyuz. Partimin beni tekrar aday göstermemesi için en ufak bir sebep yok" dedi.

Başkan Ömer Günel belediye başkanlığı için uzun süre hazırlık yaptığını, Kuşadası'nın sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilerek koltuğa oturduğunu belirterek, "Bu nedenle de vakit kaybetmeden kolları sıvayarak hızlı bir hizmet süreci geçirdik. Yerel seçimde elbette ki karşımızda rakiplerimiz olacak. Ben rakibim kim olursa olsun her sınavı ciddiye alırım. Önemli olan karşımızdakinin kim olduğu değil, bizim ne kadar hazır olduğumuzdur. Rakiplerimiz koltuklarından kalkana kadar biz yolu yarılarız. Bu dönem çıraklık dönemimdi. Önümüzdeki dönem kalfalık ve ustalık dönemim olacak" diye konuştu.

Belediye başkanlığının 24 saat mesai, akıl, cesaret ve mevzuata hakimiyet gerektiren çok ciddi bir iş olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel "Pandemi, iki büyük deprem ve ekonomik kriz gibi olumsuzlukların üst üste yaşandığı bir görev süresi geçirmiş olmamıza rağmen kentimize hizmet etmek ve hemşehrilerimize destek olmak için kesintisiz çalışmayı sürdürdük. Değişime de hep beraber tanık oluyoruz. Bizim hedefimiz Kuşadası'na kimsenin altına inmeye cesaret edemeyeceği kalitede bir hizmet standardı getirmekti. Bunu da başardık" diye konuştu. - AYDIN