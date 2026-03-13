Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alındığını bildirdi.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."

ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Antalya'nın Elmalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ömer Günel, 1971 yılında Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1991 yılında geldiği Kuşadası'nda üniversite eğitimini sürdürmek amacıyla birçok iş dalında çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, Ekonomi Hukuku dalında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi aldı. 1997 yılında Günel Avukatlık Ortaklığı'nı kurarak, yaklaşık 20 yıl avukatlık yaptı.

Ömer Günel 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi A. Adaylığı, 2008-2009 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2009 Yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Meclis üyeliği listesinden 1. sıra kontenjan adayı olarak Kuşadası Belediye Meclisi'ne seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, yaklaşık %58 oy alarak Kuşadası Belediye Başkanı seçildi. 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'den Kuşadası Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ömer Günel, Kuşadası'nda aynı partiden üst üste 2'nci kez aday gösterilen ilk belediye başkanı olmuştur. 2024 Yerel Seçimleri'nde tekrar belediye başkanı seçilerek, Kuşadası'na hizmet etmeye devam etmektedir.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde Encümen Üyeliği, Enerji Kentler Birliğinde Meclis Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Doğal Şehirler Birliği'nin kurucu üyesi olan Günel, 2024 yılında birliğin başkanı olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği üyesidir. Ada Spor Kulübü Derneği, Kuşadası Genç İşadamları Derneği, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği , Kuşadası Motosiklet ve Motor Sporları Derneği gibi Kuşadası'nda birçok derneğin kuruluşunda ve yönetiminde aktif görevler aldı.

Kaynak: Haberler.com