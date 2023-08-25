Kurupelit Yat Limanı'nda Kirlilik İddiası

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Kurupelit Yat Limanı'ndaki kirliliğe kasıtlı olarak göz yumulduğunu, hiçbir temizlik faaliyeti yürütülmediğini belirten CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi, milleti yosun kirliliğinden bezdirip beton kirliliğine razı etmeye çalışıyor" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, bölgede yaşayan vatandaşların da artan şikayetleri üzerine liman sahasında incelemelerde bulundu. Bölge sakinleri, imar rantı amaçlı dolgu projesine yapılan itirazlar sonrasında planın askıya alındığını ancak bu itirazları nedeniyle şimdi büyükşehir belediyesi tarafından adeta cezalandırıldıklarını ifade ettiler.

"DEMİR, MARİNAYI GÖZDEN ÇIKARMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

CHP'li Çan ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bölgeyi ( Kurupelit Marina) gözden çıkarmış gibi gözüküyor. İhale marifetiyle satmayı planlıyor. Bunu hala unutmuş değil, hala gündemde tutmaya çalışıyor. Şu anda başka bir sorunu var. Bir doğa sorunu var, bir çevre sorunu var. Liman, yat limanı olduğu gibi yosunlarla kaplı. Herhangi bir temizlik faaliyeti yapılmıyor. Bu bölgede yaşayan insanlarına hem bir çevre kirliliği hem görüntü kirliliği yaşatmaya devam ediyor. Vatandaş burada oturan sakinler, oldukça durumdan rahatsız. Bende tekrar dikkatini çekmek sunmak istiyorum. Samsun Karadeniz sahilinde en fazla turist çeken, en fazla ziyaret edilen şehirlerden ancak, son yıllarda Atakum sahilinde özellikle Kurupelit Marina civarında ciddi bir çevre kirliliğine daha sonrasında da muhtemelen bir beton kirliliğine maruz kalacak. Bunun önlenmesi için büyükşehir belediye başkanına ısrarından, inadından vazgeçmeye çağırıyorum."