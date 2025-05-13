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Kurultay soruşturmasında Özgür Özel ve 8 vekilin dosyası ayrıldı

Kurultay soruşturmasında Özgür Özel ve 8 vekilin dosyası ayrıldı
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE 8 MİLLETVEKİLİNİN DOSYALARI AYRILDI

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve 8 CHP'li milletvekilinin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

SORUŞTURMAYI PARLAMENTER SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU YÜRÜTÜCEK

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

Dosyası ayrılan isimler şu şekilde:

  • CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
  • CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  • CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
  • CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
  • CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
  • CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  • CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bugüne kadar aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Kaynak: AA / Politika
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