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Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi

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31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleştirilen kurultayda koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun süre ortadan kaybolmuştu. Cep telefonunu kapattığı, partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği öne sürülen Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi. Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı.

CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını açıklayan ve başkanlık koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortadan kaybolmuştu.

YAKIN DOSTLARIYLA BİLE GÖRÜŞMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Cep telefonu hattını kapatıp partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği iddia edilen Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi.

Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi

CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katılan Akşener'in cenaze namazı sonrasında da İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koluna girerek yürüdüğü anlar dikkat çekti.

Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi

Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Meral Akşener Mehmet Ayhan Cep Telefonu İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Ömer Can:

Ölümü gördü artık evinde oturur inşAllah

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SAMET TEMAS:

meral nine iyice çökmüş ya üzüldüm

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