Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleştirilen kurultayda koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun süre ortadan kaybolmuştu. Cep telefonunu kapattığı, partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği öne sürülen Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi. Akşener, Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı.
CHP'nin 1. parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını açıklayan ve başkanlık koltuğunu Musavat Dervişoğlu'na bırakan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortadan kaybolmuştu.
YAKIN DOSTLARIYLA BİLE GÖRÜŞMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Cep telefonu hattını kapatıp partiden yakın dostlarıyla bile görüşmediği iddia edilen Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi.
CENAZEDE GÖRÜNTÜLENDİ
Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katılan Akşener'in cenaze namazı sonrasında da İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un koluna girerek yürüdüğü anlar dikkat çekti.