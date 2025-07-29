Kurtulmuş, Pakistan Meclis Başkanı ile Görüştü

Kurtulmuş, Pakistan Meclis Başkanı ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya gelerek Türkiye-Pakistan parlamentoları arasındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

KURTULMUŞ, PAKİSTAN MECLİS BAŞKANI SADIK İLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, "Görüşmemizde, Türkiye ile Pakistan parlamentoları arası iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldık. Dostumuz ve kardeşimiz Pakistan ile dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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