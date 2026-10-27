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Kurtulmuş, Antalya Kepez'deki hortumda ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'nın Kepez ilçesindeki hortumda hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı. Mesajında ölen işçilerin ailelerine sabır, yaralanan vatandaşa acil şifalar ve etkilenen Antalyalılara geçmiş olsun diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hortumdan etkilenen tüm Antalyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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