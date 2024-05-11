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Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

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Rawest Araştırma'nın "Kürt Meselesi, Kürt Siyaseti ve Demirtaş" başlıklı anketinden çıkan sonuçlar dikkat çekti. Araştırmada Kürt kökenli vatandaşlar arasında Selahattin Demirtaş itibar açısından zirvede yer alırken onu Ekrem İmamoğlu'nun takip ettiği görüldü.

Rawest Araştırma'nın yayımladığı son "Kürt Meselesi, Kürt Siyaseti ve Demirtaş" başlıklı son anket dikkat çekti. Anket 1406 Kürt kökenli vatandaşla gerçekleştirildi.

EN YAKIN HİSSETTİKLERİ PARTİ DEM OLDU

Ankete göre; Kürt kökenli vatandaşların kendilerine en yakın hissettiği parti DEM Parti olurken en yakın ikinci parti ise CHP oldu. "DEM'e yakınlık eğitim düzeyi arttıkça azalıyor" ifadelerinin yer aldığı araştırmada, eğitim durumu yükseldikçe DEM Parti'ye Kürt kökenli vatandaşların ilgisinin azaldığı veriler paylaşıldı.

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

DEMİRTAŞ ZİRVEDE, İMAMOĞLU İKİNCİ

Öte yandan Kürt kökenli vatandaşlar arasında liderlerin itibarının da araştırıldığı ankete göre, Selahattin Demirtaş zirvede yer alırken onu Ekrem İmamoğlu'nun takip ettiği görüldü.

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

HANGİ MÜZİKLERİ DİNLERLER?

Ankette bunların yanı sıra Kürt kökenli vatandaşların dinledikleri müzik de araştırma konusu oldu. Araştırmada Mem Ararat, Şivan Perver, Ahmet Kaya, Rojda, Aynur Doğan gibi isimlerin öne çıktığı görüldü.

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

Kaynak: Haberler.com / Politika

Selahattin Demirtaş Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

OSMAN HEZER:

(Kürt köken) nasıl bir ifade? Kürtler bir halktır ve Kürt halkı ifadesini kullanacaksınız.

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Hasan Öztürk:

sana mı soracaklar.sen istediğini söyleyeceksin ama başkası söyleyemeyecek öyle mi.işine bak gevezelik yapma.

yanıt97
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Mustafa Yörükoglu:

Evet Kürt Kökenli Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı.Halk başka ülke vatandaşları için kullanılır,Yunan Halkı,İngiliz Halkı gibi.Hayırdır bu ülke içinde başka ülke mi var?

yanıt45
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Celal Kara:

Kürt kokenli Turk vatandaslari demek

yanıt30
yanıt10
Abdullah KARAMAN:

iki partinin ortak yanları İslam'dan uzak ama diğer tüm dinlere yakın olmalarıdır.

121
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Murat DOĞAN:

nerden biliyorsun sen öylemisin sen diğer dinlere yakınsın galiba sen İslam'a yakınsın ama diger kökenleri dinsizlikle suçluyorsun öbür tarafta iki elim yakanda olsun

yanıt10
yanıt12
Nurullah Aydın:

NORMALDİR: İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARINI SAVUNAN BİR AVUÇ MÜSLÜMANA TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DİYEN EKREM İMAMOĞLU NE HİKMETSE BELEDIYELERDE BAYRAĞI VE ATATÜRK RESMİNİ KALDIRANLARA HİÇ SESİNİ ÇIKARMAMIŞTIR...

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yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

DEM ile CHP'nin ortak yanları, İslam'dan uzak durup diğer tüm dinlere yakın olarak siyaset yapmalarıdır.

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mustafa genç:

İslam'a yakın olanlar ne yapıyor peki çalmaktan başka? ayrıca bu senin yorumun ben öyle olduğunu düşünmüyorum.

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Hakan:

bende bir kurt olarak islama bagliligimla ne dem nede chp safasinda bulunurum.yarin allaha nasil cevap veririm

55
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