"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek CHP'den istifa etti

'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararı üzerine CHP heyete üye vermeyeceğini açıkladı ve toplantıdan ayrıldı. Karar parti içinde tartışma yaratırken, CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan, yayımladığı video ile görevlerinden istifa etti. Akan, CHP'nin Kürt sorununda doğru konumlanmadığını savunarak "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" ifadelerini kullandı.

  • TBMM Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun 18'inci toplantısında İmralı'ya heyet gönderilmesi yönünde karar çıktı.
  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin İmralı'ya gidilmesini doğru bulmadığını ve heyete üye vermeyeceğini açıkladı.
  • CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan, CHP'nin Kürt sorunundaki tutumunu eleştirerek partiden ve görevlerinden istifa etti.

TBMM Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun 18'inci toplantısında İmralı'ya heyet gönderilmesi yönünde karar çıktı. Oylamada 32 milletvekilinin "Evet" oyu ile kabul edilen karara, CHP karşı çıktı.

"PARTİMİZ BU ÜLKEYE BARIŞI GETİRECEKTİR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantıda yaptığı açıklamada İmralı'ya gidilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, heyete üye vermeyeceklerini duyurdu. Emir, toplantıda yaptığı açıklamada " İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasını doğru bulmuyoruz. Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir" dedi. Açıklamanın ardından CHP'li 11 üye toplantı salonunu terk etti. Emir, buna rağmen komisyon çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

PARTİ İÇİNDEN TEPKİ VE İSTİFA

CHP'nin İmralı kararına parti içinden hem destek hem de eleştiriler geldi. Tepki gösteren isimlerden biri de CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan oldu.

"KÜRT SORUNU OLUNCA CHP ÇOK FARKLI OLUYOR"

Akan, sosyal medyada paylaştığı videoyla CHP'den, ilçe seçim kurulundaki görevinden ve İnsan Hakları Komisyonu'ndaki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Akan videoda şu ifadeleri kullandı: "Kürt sorunu olunca CHP çok farklı oluyor. Kürt halkı Nusaybin'de yıllardır emek veriyor, kayyumlara rağmen CHP'ye oy verdi. Ama CHP Kürtlerin hakkına gelince yanımızda durmuyor. Bu sebeple istifa ediyorum."

"KÜRT HALKINI SEVMEYEN..."

Akan'ın en dikkat çeken sözlerinden biri ise şu oldu: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin."

Yorumlar (40)

Haber YorumlarıMGk:

Chp bu topraklara ait bir parti değildir emparyalistlerin valisidir

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme201
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

En iyisini yaptın haha gelecek istifalar Kürtler olmasa CHP İstanbul'u alamazdi

yanıt32
yanıt51
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

ya sen de kes sesini be Arap artığı Her taşın altından çıkıyorsun fitne fesat

yanıt41
yanıt17
Haber YorumlarıBabacan yalçın:

sen nerenin valisisin

yanıt19
yanıt9
Haber Yorumlarıpolotel:

Seninde işin zor mgk her haberin altına saçma sapan yazılar yazmak zorundasın .

yanıt20
yanıt5
Haber YorumlarıHaber Muavini:

ANNANIN ŞEYİNDEKİ VARİSİDİR.. AYAĞINDAKİ

yanıt10
yanıt3
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

imralıya gidenleri kürt halkı için gidiyor zannediyorsan ben senin aklını ……

Yorum Beğen142
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bakın bunlar hep azınlıkları şımartmanın sonuçları

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Azınlık dediğin göçmen değil Anadolu halkı zavallı seni

yanıt15
yanıt34
Haber YorumlarıLaZKoLNiKoV:

Aman istifa et ataturk partisininin ve ataturk severlerin sana ve senin gibilere ihtiyaci yok abd israil yeterince seviyor besliyor zaten sizi bizim sevgimize ihtiyaciniz yok olmasinda.

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
