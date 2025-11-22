'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

TBMM Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun 18'inci toplantısında İmralı'ya heyet gönderilmesi yönünde karar çıktı. Oylamada 32 milletvekilinin "Evet" oyu ile kabul edilen karara, CHP karşı çıktı.

"PARTİMİZ BU ÜLKEYE BARIŞI GETİRECEKTİR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantıda yaptığı açıklamada İmralı'ya gidilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, heyete üye vermeyeceklerini duyurdu. Emir, toplantıda yaptığı açıklamada " İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasını doğru bulmuyoruz. Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir" dedi. Açıklamanın ardından CHP'li 11 üye toplantı salonunu terk etti. Emir, buna rağmen komisyon çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

PARTİ İÇİNDEN TEPKİ VE İSTİFA

CHP'nin İmralı kararına parti içinden hem destek hem de eleştiriler geldi. Tepki gösteren isimlerden biri de CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan oldu.

"KÜRT SORUNU OLUNCA CHP ÇOK FARKLI OLUYOR"

Akan, sosyal medyada paylaştığı videoyla CHP'den, ilçe seçim kurulundaki görevinden ve İnsan Hakları Komisyonu'ndaki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Akan videoda şu ifadeleri kullandı: "Kürt sorunu olunca CHP çok farklı oluyor. Kürt halkı Nusaybin'de yıllardır emek veriyor, kayyumlara rağmen CHP'ye oy verdi. Ama CHP Kürtlerin hakkına gelince yanımızda durmuyor. Bu sebeple istifa ediyorum."

"KÜRT HALKINI SEVMEYEN..."

Akan'ın en dikkat çeken sözlerinden biri ise şu oldu: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin."