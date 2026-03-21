Mahalle halkı düğün ve hayır yemekleri için kapalı alan istiyor

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, düğün ve hayır yemeklerinin açık alanda yapılmasından dolayı yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek üstü kapalı bir alan talep ediyorlar. Mahalle muhtarı, bu konuda yetkililere çağrıda bulundu.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, düğün, nişan ve hayır yemeklerinin mahalle meydanında açık alanda yapılması nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek üstü kapalı bir alan yapılmasını talep etti.

Mahalle halkı, özellikle yazın sıcak hava ve kışın yağışlı günlerde zorlandıklarını belirterek, yemek dağıtımlarının yapıldığı alanın üstünün kapatılmasını ya da bölgede bulunan eski bir binanın tadilat edilerek bu tür organizasyonlarda kullanılmasını istedi.

Mahalle sakinleri, yıllardır süregelen düğün, nişan ve hayır yemeklerinin mahalle meydanında gerçekleştirildiğini ancak alanın açık olması nedeniyle hava şartlarına karşı yetersiz kaldığını ifade etti. Vatandaşlar, yapılacak üstü kapalı bir alanın hem daha sağlıklı hem de daha düzenli bir ortam sağlayacağını dile getirdi.

Mahallede bulunan eski bir binanın da tadilat edilerek bu tür organizasyonlar için kullanılabileceğini belirten vatandaşlar, bu sayede önemli bir ihtiyacın karşılanabileceğini söyledi.

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Metin Yıldız da konuyla ilgili yetkililere çağrıda bulunarak mahalle halkının talebini dile getirdi. Muhtar Yıldız, "Mahallemizde düğün, nişan ve hayır yemekleri ortak alanımızda yapılıyor. Ancak açık alanda olması nedeniyle vatandaşlarımız zor durumda kalıyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Yemek dağıtılan alanın üstünün kapatılmasını istiyoruz. Ayrıca mahallemizde bulunan eski bir bina var, burası tadilat edilerek bu tür organizasyonlarda kullanılabilir. Yapılacak düzenleme hem sosyal etkinlikleri kolaylaştıracak hem de mahallemizdeki birlik ve beraberliği daha da güçlendirecektir." dedi.

Mahalle sakinleri, yetkililerin konuya duyarlılık göstermesini beklediklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
