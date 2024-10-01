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Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı

Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Sinan Ateş davası üzerinden sert sözlerle yüklendiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le TBMM'deki yeni yasama yılının açılışında tokalaştı. Bahçeli, DEM Parti sıralarına da giderek Grup Başkanı ve Başkanvekilleriyle de tokalaştığı görüldü. Özgür Özel, tokalaşma ile ilgili gelen eleştirilere, "Bugün Devlet Bey'in çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Normalleşme herkese lazım." dedi.

Bugün Devlet Bey'in çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Sayın Bahçeli bugün Dem Parti'nin Eş Genel Başkanı ile el sıkıştı, sohbet etti. Normalleşme herkese lazım.

TBMM'DE YENİ YASAMA YILI BAŞLADI

TBMM, 2 aylık aranın ardından yeniden kapılarını açtı. Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı ilginç anlara sahne oldu.

BAHÇELİ, ÖZGÜR ÖZEL'LE TOKALAŞTI

Partisinin grup toplantısında, Sinan Ateş davası üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ağır ifadeler kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te bambaşka davrandı. Bahçeli, yanına gelen Özgür Özel'le ayağa kalkıp tokalaştı.

ÖZGÜR ÖZEL: NORMALLEŞME HERKESE LAZIM

CHP lideri Özgür Özel, Bahçeli'yle tokalaşmasına ilişkin şunları söyledi: "Bugün Devlet Bey'in çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Sayın Bahçeli bugün Dem Parti'nin Eş Genel Başkanı ile el sıkıştı, sohbet etti. Normalleşme herkese lazım."

DEM PARTİ SIRALARINA DA GİTTİ

Ayrıca MHP lideri Bahçeli, DEM Parti sıralarına da gitti. Bahçeli, DEM Parti Grup Başkanı ve Başkan Vekilleri ile tek tek tokalaşmayı ihmal etmedi.

Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı

BAHÇELİ: AKBABALARIN KANATLARINI YOLARIZ

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Özgür Özel'i şu sözlerle hedef aldı: "Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Devlet Bahçeli Sinan Ateş Özgür Özel DEM Parti MHP

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