Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

Ak Parti'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında ana gündem 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası oldu.

BAKANLAR SUNUM YAPTI

Toplantıda, Adalet, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları kapsamlı sunum yaparken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otelin 1970'lerden bugüne kadarki ruhsat/tadilat işlemleri ile işletmeye dair hukuki durumunu kronolojik sıralamaya göre anlattı.

Turizm Bakanı Ersoy, itfaiye raporu ve denetim süreçlerindeki bakanlığın görev ve sorumluklarını, Çalışma Bakanı Işıkhan ise konunun iş güvenliği kısmi ile ilgili hukuki boyutları aktardı.

ERDOĞAN: ARKADAŞIMIZ DAHİ OLSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sunumları dinledikten sonra denetimlerin artırılması talimatı vererek "Meseleyi siyasete alet etmiyoruz. Kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulacak. Sorumlular bizim arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız. Herkes cezasını çekecek" dedi.

MKYK ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Öte yandan, toplantıda bazı MKYK üyeleri, otellerin denetim mekanizmasındaki kaliteyi artırmak için denetimin kamudan çıkarılarak özel sektöre devredilmesi önerisinde bulundu. Bazı MKYK üyeleri de yeminli yapı denetim firmalarına bu işin devredilebileceği, bina inşa sürecinde bu firmaların birçok sorumluluk aldığını, aykırı hareket edenlere ağır müeyyideler uygulandığını kaydetti.