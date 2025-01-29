Üye Girişi
Haberler
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı

Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti MKYK'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangının masaya yatırıldığı ve kurmaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otellerin denetim mekanizmasındaki kaliteyi artırmak için denetimin kamudan çıkarılarak özel sektöre devredilmesi önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Ak Parti'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında ana gündem 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası oldu.

BAKANLAR SUNUM YAPTI

Toplantıda, Adalet, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları kapsamlı sunum yaparken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otelin 1970'lerden bugüne kadarki ruhsat/tadilat işlemleri ile işletmeye dair hukuki durumunu kronolojik sıralamaya göre anlattı.

Turizm Bakanı Ersoy, itfaiye raporu ve denetim süreçlerindeki bakanlığın görev ve sorumluklarını, Çalışma Bakanı Işıkhan ise konunun iş güvenliği kısmi ile ilgili hukuki boyutları aktardı.

Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

ERDOĞAN: ARKADAŞIMIZ DAHİ OLSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sunumları dinledikten sonra denetimlerin artırılması talimatı vererek "Meseleyi siyasete alet etmiyoruz. Kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulacak. Sorumlular bizim arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız. Herkes cezasını çekecek" dedi.

Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin

MKYK ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Öte yandan, toplantıda bazı MKYK üyeleri, otellerin denetim mekanizmasındaki kaliteyi artırmak için denetimin kamudan çıkarılarak özel sektöre devredilmesi önerisinde bulundu. Bazı MKYK üyeleri de yeminli yapı denetim firmalarına bu işin devredilebileceği, bina inşa sürecinde bu firmaların birçok sorumluluk aldığını, aykırı hareket edenlere ağır müeyyideler uygulandığını kaydetti.

Kurmaylarından Erdoğan'a yangın facialarına karşı çözüm teklifi: Otelleri de özel sektör denetlesin
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
img

El hareketini neden yaptığını açıkladı
img

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
img

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet:

Özel Sektör denetleyecekse Bakanlıklar kapatılsın.

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMikel Archangel:

Yani devlet işlevini yerine getiremiyor, bu kadar basit bir işi bile beceremiyor o yüzden özelleştirelim, çözüm bu di mi?

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBuğra Er:

Ülkeyi yonetmekten acizler

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıriwannn:

özel sektörde denetim firmasına 3-5 kuruş ver onay raporunu al. Gerçi diğer denetim de çok farklı değil, kime güveneceğiz orası da meçhul !!!

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCpolat:

Beceremediğin her şeyi özelleştir. Fabrikalar, hastaneler,, araç muayene istasyonları, benzinlikler..... Devleti özel sektöre verelim

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

topu başkasına atma bahanesi bulunmuş.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza ALMALI:

Al sana yolsuzluk un bir yolu daha

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Daha devleti denetleyemiyorlar,özel sektörü nasıl denetliyecekler?Bu anlayış neyin kafası.Üç maymunu oynamaya devam.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

He he...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte gruplarda paylaşılan o video! Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu

Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek

Trump, Suriye ile ilgili kararını verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.