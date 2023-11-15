Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Kültür ve Turizm Bakanlığının genel bütçe içerisinden aldığı payın düşük olduğunu, genel bütçenin en önemli sorunlarının başında faiz giderlerinin geldiğini söyledi.

1 trilyon 254 milyar liralık faiz giderinin bulunduğu ortamda ilgili bakanlıklara yeterli bütçenin ayrılmasının çok zor olduğunu belirten Akay, "Bütçe içindeki kaynakların etkin dağılımı çok önemli. Fakat söz konusu faiz giderleri, genel bütçenin yüzde 10'una, vergi gelirlerinin yüzde 14-15'ine tekabül ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi genel bütçedeki faiz giderlerinin yüzde 3,1'ini oluşturuyor. Bu çok düşük bir bütçe. Bunu artırmamız gerekiyor." dedi.

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binin üzerinde insanın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Gazze'de büyük bir dramın yaşandığını ve şu sıralar bir ateşkesin konuşulduğunu ifade eden Temelli, HEDEP olarak tüm Orta Doğu'da ateşkes istediklerini belirtti.

Silahların artık susması gerektiğini vurgulayan Temelli, "Bölgemizdeki çatışmalar ve savaşlarla sadece insanlar değil kültürler, medeniyetler, tarihler bombalanıyor. Bu coğrafyanın kadim halklarının birlikte yaşama iradesi bombalanıyor. İnsanların kültür ve turizm konusundaki çabaları her şeyden önce ancak hayata geçebilir." dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'nin 2002 yılındaki turizm gelirinin 12,5 milyar dolar civarında olduğunu, 21 yılda 43 milyar dolar bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sektörden gelen birisi olarak büyük bir şans olduğunu anlatan Temurci, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu gelirin 45 milyar dolar artırılmasını öngören bir tablo ile karşı karşıyayız. Ulaşılabilir hedefler kurumları ve yapıları motive eder ancak ulaşılması zor bir hedef olarak ortaya konan bu rakamın Kültür ve Turizm Bakanlığına yüklendiğini görüyorum." diye konuştu.

"Kalıcı çözümler bulunmalı"

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Türkiye'nin turizm sektöründe istenen seviyeye ulaşamadığının görüldüğünü, halihazırda görünen zorlukların aşılması ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için geçmiş uygulamaların dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de turizm gelirlerinin yeteri kadar artmadığının ortada olduğunu vurgulayan Gürban, şunları kaydetti:

"Gelip geçici politikalar yerine kalıcı çözümler bulunmalı ve belirli bir sisteme oturtulmalıdır. Turist sayısı üzerinden slogan oluşturduğumuzda sayıca hedeflenen turistten yüksek turizm geliri elde edileceği düşünülmektedir. Halbuki aynı geliri elde edebileceğimiz daha az ve daha fazla para harcayan turistlerle ülkemizdeki sınırlı kaynaklarına daha az zarar verilebilir. Ziyaretçi sayısının artmasına rağmen turizm gelirlerinin düşük olmasını engellemek için yüksek konaklama harcaması yapan ve uzun süre konaklayan turistlerin ilgisini çekmek gerekmektedir."

Kaliteli turisti Türkiye'ye çekmek ve turizmden daha fazla gelir elde edebilmek için kitlesel turizmin yanında bireysel turizme de imkan veren yatırımların yapılması gerektiğini anlatan Gürban, orta ve düşük gelir seviyeli turist kitlesinin Türkiye'ye gelmesinin doluluk oranının artmasına ve doğal kaynakların tüketiminin de artışına sebep olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir turizm için alternatif turizme yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini savunan Gürban, "İktidarın alternatif turizm çeşitlerine önem vermesi ve ülkemizin deniz turizminden ibaret olmadığını göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye, turizm potansiyeli yüksek bir ülke

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, turizmde sürdürülebilirlik için dijital değişim ve dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasının, sektörün doğal, tarihi ve kültürel dokuyu koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde şekillenmesinin önemli ve öncelikli bir husus olduğunu söyledi.

Aksu, Türkiye'nin, iklimi, doğal tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında konumunun sağladığı kolay erişilebilirlik nedeniyle turizm potansiyeli yüksek bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye uyguladığı politikalar, oluşturduğu kurumsal yapı ve kapasitesiyle turizm ve kültür alanında öne çıkmış, olumsuz küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklere rağmen turist sayısı ve turizm geliri yönüyle başarılı bir performans ortaya koymaktadır.' dedi.

Turizmin, elde edilen dövizin yanında birçok alt sektöre ve istihdama katkısıyla ülke ekonomisi içinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Aksu, kültür ve sanatın, beşeri kalkınmanın da önemli bir unsuru olduğuna işaret etti.

Türk bilim-kültür ve sanatının nesilden nesile aktarılmasının kültür politikalarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Aksu, sahip olunan bu kıymetin etkili şekilde değerlendirilerek dünya turizminden alınan payın da artırılacağına inandıklarını kaydetti.

Türkiye'nin bunu başarabilecek altyapı, insan gücü, bilgi birikimi ve tecrübeye sahip bir ülke olduğunu ifade eden Aksu, "Nitekim ortadaki veriler de bunu doğrulamaktadır. " dedi.