Türkiye'den 148 ülkeye eğitim köprüsü: 15 bin öğrenci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye tarafından verilen burslarla, 148 ülkeden 15 bini aşkın yabancı öğrencinin 74 şehirdeki 136 üniversitede eğitim hayatına devam ettiği belirtildi.

Bakan Ersoy, başkentte bir otelde düzenlenen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 15. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin vizyoner bakış açısının bir yansıması olarak 2012'de başlatılan Türkiye Bursları Programı'nın ilk döneminde 42 bin başvuru aldığını anımsattı.

Aradan geçen yıllar içinde bu programın yalnızca bir burs sistemi değil, Türkiye'nin dünyaya açılan eğitim ve gönül köprüsü haline geldiğini kaydeden Ersoy, "Bugün geldiğimiz noktada, 174 ülkeden 188 binden fazla başvuruya ulaşan Türkiye Bursları, milletimizin eğitimdeki iddiasını, dost ve kardeş ülkelere sunduğu fırsatları ve küresel ölçekte yükselen itibarını gururla temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarih boyunca bilgiyi paylaşmanın, farklılıkları zenginlik olarak görmenin ve insanı merkeze alan medeniyet anlayışının taşıyıcısı olduğunu belirten Ersoy, Türkiye Bursları Programı'nın da bu anlayışın en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Burslarıyla bugün itibarıyla toplamda 148 ülkeden 15 bini aşkın öğrencimiz, 74 şehrimizde ve 136 üniversitemizde eğitim hayatına devam ediyor. Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenciye sunduğumuz bu imkan sayesinde Türkiye, sadece bilgi üreten değil, bilgiyi paylaşan, insan yetiştiren ve ortak gelecek inşa eden bir ülke olmayı sürdürüyor. Bu törende ise 110 farklı ülkeden 2 bin 800 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu rakamlar yalnızca istatistik değildir. Bu rakamlar, Türkiye'ye duyulan güvenin, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki gücünün ve ülkemizin küresel ölçekte kurduğu insani bağların en somut göstergesidir."

Bakan Ersoy, küresel ölçekte yaşanan gerilimlere, savaşlara ve krizler karşısında dünya insanının bugün her zamankinden daha fazla birbirini tanımaya, anlamaya ve farklılıklarını hoşgörüyle karşılamaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

"Ülkemizde kurulan gönül köprülerinin zincirleri birbirine eklenerek çoğaldı"

Ersoy, mezun olacak öğrencilere hitap ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin ülkemizde kurduğu dostluklar ve kardeşlik bağları, tüm ön yargıları ortadan kaldıracak, dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin ortak değerler etrafında bir araya gelebileceğini tüm dünyaya gösterecektir. Çünkü kalıcı barışın ve insanlığın ortak geleceğinin yolu, ön yargılardan değil, karşılıklı anlayıştan ve gönüller arasında kurulan köprülerden geçmektedir. Sizler, kilometrelerce uzaklardan, farklı dillerden, kültürlerden ve geleneklerden yola çıkarak ortak bir hayalle Türkiye'ye geldiniz. Bugün artık yalnızca birer mezun değilsiniz. Türkiye'de edindiğiniz bilgiyle, dostluklarla ve hatıralarla, ülkeleriniz ile Türkiye arasında kurulan gönül köprülerinin en güçlü temsilcilerisiniz. Bizler sizleri hiçbir zaman yabancı öğrenci olarak görmedik. Sizleri bu ülkenin misafiri değil, dostu, kardeşi ve gelecekteki paydaşı olarak gördük. Bugün ülkelerinize dönerken yanınızda yalnızca bir diploma götürmüyorsunuz. Türkiye'de edindiğiniz dostlukları, paylaştığınız hatıraları ve birlikte inşa ettiğimiz ortak gelecek idealini de götürüyorsunuz."

Ersoy, bu programdan mezun olan gençlerin ülkelerinde bakan, diplomat, akademisyen ve kanaat önderi olarak önemli görevler üstleneceklerini belirtti.

Bakan Ersoy, öğrencilerin bugün kep atarken aslında bir vedayı değil, yeni bir başlangıcı kutladıklarını ve Türkiye'nin kapılarının öğrencilere daima açık olacağını da dile getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını tebrik eden Ersoy, bu programla okuyan gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ideali olan barış ve huzur dolu bir dünya için elinden gelen her türlü adımı atacağını sözlerine ekledi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve farklı ülkelerden büyükelçiler katıldı.