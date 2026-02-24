Haberler

Bakan Ersoy, İsveç Süryani Cemaati heyeti ile bir araya geldi

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve İsveç Süryani Cemaati ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede cemaatin talepleri dinlendi ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve İsveç Süryani Cemaati heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı ve İsveç Parlamentosu Milletvekili Yusuf Aydın ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ettiğini duyurdu. Ersoy, "Süryani cemaatinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ilettikleri talep ve önerilerini dinledik, yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren her adımı önemsiyor, değerlerimizi ve mirasımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
