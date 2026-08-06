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Bakan Ersoy'dan Milli Dayanışma Vurgusu

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- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye hedefiyle enerjimizi yatırıma, üretime ve kalkınmaya daha güçlü biçimde yönelteceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye hedefiyle enerjimizi yatırıma, üretime ve kalkınmaya daha güçlü biçimde yönelteceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkemizin bütün imkanları, milletimizin huzuruna, refahına ve çocuklarımızın geleceğine hizmet etmelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye hedefiyle enerjimizi yatırıma, üretime ve kalkınmaya daha güçlü biçimde yönelteceğiz. Birliğimizi koruyacak, ortak geleceğimizi birlikte büyüteceğiz. Milli dayanışma."

Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoya da yer verdi.

Kaynak: AA
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