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Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni anayasa çağrısını yineleyerek, "Sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur. Son yılların temsil zemini en geniş Meclisi olan 28. Dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir." demişti. Erdoğan'ın açıklamasının yankıları sürerken Külliye'de dikkat çeken bir zirve gerçekleşti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Külliye'de ağırladı.

KABİNE SONRASI YENİ "ANAYASA" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni Anayasa'nın zorunluluğuna dikkat çekti. Meclis'in yeni ve sivil anayasa yapmasının millete karşı ödevi olduğunu belirten, bu konuya daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.

"SİVİL ANAYASA İHTİYAÇTAN ÖTE BİR ZORUNLULUK"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Eylül ayının ilk mesai günü adli yıl açılış törenimizi gerçekleştirdik. Yeni yasama yılıyla birlikte inşallah yeni ve sivil anayasa meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

"MECLİS'İN SİVİL ANAYASA YAPMASI MİLLETE KARŞI ÖDEVİDİR"

Şunu çok net söylemek durumundayım: 15 Temmuz Millî İrade Destanı'na imza atan bir milletin darbecilerin yaptığı anayasa mecbur bırakılmasını doğru da adil de bulmuyoruz. Son yılların temsil zemini en geniş Meclisi olan 28. Dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclisin bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız."

ERDOĞAN, KÜLLİYE'DE AYM BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan'ın açıklamasının yankıları sürerken, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Külliye'de ağırladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (4)

Osman Öner:

Bu saatten sonra Ak Parti'nin yapacağı anayasaya evet demem kesinlikle güven yok faiz NAS dı İsveç NATO ya girmeyecekti EYT yi çıkarmak vatana ihanetti hak hukuk adalet eşitlik emekli maaşı asgari ücretin altında

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şahabettin Ayyıldız:

Anayaya mahkemesi başkanının vicdanı varsa hiç bir görüşmeden etkilenmemeli

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Demir Drink:

Bi gidemedin be

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Mu Rat:

O halde söyleyin bakalım bi önceden, hangi maddeler sizi rahatsız ediyor,hangileri sivil değil,nelerin değişmesi gerekiyor da senelerdir yeni anayasada yeni anayasa tellallığı yapıyorsunuz,teker teker bi anlatında bizde böylece ikna olmuş olalım

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