Kulisleri sarsan bomba iddia: Muharrem İnce, bu akşam CHP ile anlaştığını açıklayacak
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetten gelen çağrılara rağmen adaylıktan çekilmeme konusundaki kararlılığını sürdürürken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi. İnce'nin CHP'nin kendisine teklif edeceği Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 milletvekilliği teklifine sıcak baktığı ve bu akşam saatlerinde CHP ile anlaştığını resmen duyuracağı öne sürüldü.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin muhalefetin tüm çağrılarına rağmen adaylıktan çekilmemesi Millet İttifakı kanadında ciddi endişe yaratmaya devam ediyor.
Dün akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ve toplantının ardından basın mensuplarının "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, "Hayır öyle bir şey demedik. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Bütün PKK'lılar, kaçak FETÖ'cüler herkes ateş ediyor bize sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'nin yaptığı bu açıklama "Aday olma konusundaki ısrarını sürdürecek" şeklinde yorumlanırken, Ankara kulislerine düşen son bir iddia ise büyük ses getirdi.
İnce'nin Kılıçdaroğlu ile buluşmasında "Ben bu mahallenin çocuğuyum. Bu mahallenin çocuğunu dikkate almayıp, benim 10'da birim kadar bile olmayan diğer partileri yanınıza aldınız. Sadece bu mahallenin çocuğu olduğum için bana değer vermediniz" ifadelerini kullandığını belirten TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, iki parti arasındaki görüşmelerin tamamen sonlanmadığını öne sürdü.
İnce'nin dünkü görüşmede CHP liderinden iki bakanlık ve 5 milletvekilliği talep ettiği ancak CHP'nin Memleket Partisi liderine bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önereceği öğrenildi.
Teklife sıcak baktığı ifade edilen Muharrem İnce'nin bu akşam saatlerinde CHP ile anlaştığını açıklayacağı iddia edildi.