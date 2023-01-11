Kulisleri sallayan iddia: Kılıçdaroğlu adaylık için son adımı atıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son haftalarda cumhurbaşkanlığı adaylığına ciddi derecede yeşil ışık yakarken konuyla ilgili HDP'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşener ve Yavaş'ın adaylığına kapıyı kapatan HDP'de Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Kılıçdaroğlu için "Çok değerli bir lider. Bizim açımızdan net" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'nun ise ocak ayı içerisinde gerçekleşecek ilk 6'lı masa toplantısında liderlere aday olma kararını açıklayacağı öne sürüldü.

2023 yılının mayıs-haziran aylarında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. 6'lı masa liderleri aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtse de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yeşil ışık yakması dikkatleri bu noktaya topluyor.

AÇIKLAMALARIYLA ADAYLIĞA YEŞİL IŞIK YAKIYOR

Kılıçdaroğlu, daha önce "Çıktığım bu yolda benimle misiniz? Ya benimle olun ya yolumdan çekilin. Bekleyin, Kılıçdaroğlu geliyor" diyerek cumhurbaşkanı adayı olacağı şeklinde yorumlanan bir çıkışa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması kulislerde adaylık ilanı olarak yorumlandı. CHP lideri bir başka konuşmasında ise "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA KAPILARI KAPATTI

CHP lideri aynı zamanda adı adaylık için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise "Ekrem Başkan, 16 milyonun başkanı. İmamoğlu, İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" diyerek kapıları kapattı. 6'lı masa liderlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkındaki soruları net bir yanıt vermekten kaçınırken, konuyla ilgili en dikkat çeken açıklama ise HDP'den geldi.

HDP'DEN ADAYLIK YORUMU: KILIÇDAROĞLU ÇOK DEĞERLİ BİR LİDER

HDP kanadından yapılan açıklamalarda İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına destek verilmeyeceği açıklandı. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya, "Biz şunu hiç doğru bulmadık, bulmayız da. Altılı Masa'nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa'ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz" diye yanıt verdi.

BOMBA İDDİA: İLK 6'LI MASA TOPLANTISINDA ADAYLIK KARARINI AÇIKLAYACAK

Bu gelişmelerin ardından kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, 6'lı masanın ocak ayı içerisinde gerçekleştireceği İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantıda diğer liderlere ilan edeceği öne sürüldü. Diğer beş lider ile aday olma kararını paylaşacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. 6'lı masa, parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritasını 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşacak. Ancak 30 Ocak'tan önce altı lider İYİ Parti ev sahipliğinde bir kere daha bir araya gelecek. Toplantının tarihi henüz netleşmedi.