Kulisleri hareketlendiren iddia: PKK'nın fesih kongresi için yer ve tarih verildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakma" ve "kendini fesih" çağrısıyla ivme kazanan yeni çözüm sürecinde, geçtiğimiz günlerde DEM Parti İmralı heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmişti. DEM Parti heyeti, süreçle ilgili yasal düzenlemeleri değerlendirmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye hazırlanırken, MHP lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, "PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" demişti.

TARİH VE YER BELLİ OLDU İDDİASI

Örgütün, silah bırakma ve kendini feshetme amacıyla kongreyi ne zaman toplayacağı merak konusu olurken, Karar yazarı Yıldıray Oğur, konuya ilişkin dikkati çeken bir iddiada bulundu. Oğur, "PKK'nın fesih kongresi muhtemelen bu hafta sonu yapılacak. En güçlü ihtimal 27 Nisan Pazar günü. Kandil'deki mağaralarda değil, Süleymaniye'de meskun mahal bir yerde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Oğur'un yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Şimdi herkes Nisan sonundaki PKK'nın kendini fesih kongresini bekliyor.

Bunu nereden biliyoruz.

Çünkü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nisan sonunda iyi haberler beklediklerini açıkladı.

DEM eşbaşkanı Bakırhan da "haftaya Salı başka bir gündemimiz olacağını" söyledi.

PKK'nın fesih kongresi muhtemelen bu haftasonu yapılacak.

En güçlü ihtimal 27 Nisan Pazar günü.

Muhtemelen Kandil'deki mağaralarda değil, Süleymaniye'de meskun mahal bir yerde yapılacak.

Ve biz kongrenin tarihinin ilanını güvenlik nedeniyle hiç duymayacağız.

Kongrenin yapıldığı haberini duyacağız.

Çözüm sürecinde işler yolunda gözüküyor."