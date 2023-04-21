Küçükoğlu; Ak Parti ile eğitime değer kattık

Önceki dönem Başbakan Yardımcısı Eski Sağlık Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile birlikte iki gün boyunca seçim gezilerini sürdüren AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Palandöken İlçesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vatandaşların taleplerini alan Küçükoğlu, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yılda Türkiye için hemen her alanda yaptığı çalışmalar ile dönüşümün mimarı olduğunu söyleyen İl Başkanı Küçükoğlu, eğitimden, sağlığa, ulaşıma ve ekonomi alanlarında yapılan reformlara vurgu yaptı.

Daha Çok Derslik Daha Kaliteli Eğitim

6 bin yılı aşkın tarihi ile dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan Erzurum'un, bilhassa eğitim öğretim anlamında da önem arz eden şehirlerden olduğunu hatırlatan Başkan Küçükoğlu, AK Parti iktidarının şu ana kadar ki 21 yıllık hizmet süresinde de kamu yatırımları noktasında şehre ivme kazandırdığına vurgu yaptı. Küçükoğlu, "Eğitimde 4 bine yakın yeni derslik kazandırdık. Ak Parti öncesinde kalabalık sınıflarda eğitim öğretim görmek adeta imkansız gibiydi. Daha çok derslik daha kaliteli eğitim sloganımızla bu eksiği giderdik. Modern sınıflarımızda eğitimde adeta çağ atlattık. İktidarımız döneminde ikinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yapıldı. Birçok farklı branşta toplam 69 spor tesisi inşa ettik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 6,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık." dedi. - ERZURUM

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023