Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kamer Genç'in mezarı başında rakı içtiği anlara ait yaklaşık beş yıl önce çekilmiş görüntülerin yeniden gündeme gelmesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Tartışmalara tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par da canlı yayında yaptığı açıklamayla dahil oldu.

TARTIŞMA YARATAN İFADELER

Kübra Par, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Alevi inancında dedelerin mezarına şarap dökme geleneği olduğuna dair iddialar var" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ALEVİ KURUMLARINDAN SERT TEPKİ

Alevi dernek ve vakıfları ile çok sayıda Alevi vatandaş, söz konusu ifadeleri "asılsız, incitici ve hedef gösterici" olarak nitelendirdi. Alevi kurum temsilcileri, bu tür bir ritüelin Alevi inancında hiçbir karşılığı olmadığını vurguladı.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Kübra Par, tv100 ekranlarında canlı yayında açıklama yaparak özür diledi. Kullandığı ifadelerin hatalı olduğunu kabul eden Par, sözlerinin maksadını aştığını söyledi.

"MESNETSİZ BİR GENELLEME YAPTIM"

Par açıklamasında, "Kamer Genç'in mezarı başında içki içilmesi meselesinden bahsederken, kulaktan dolma şekilde bazı inanç gruplarında böyle bir ritüel olduğuna dair bir ifade kullandım. Bu sözüm ne yazık ki maksadını aştı. Böyle mesnetsiz bir genelleme yapmam doğru değildi. Niyetim Alevi vatandaşlarımızı incitmek değildi. İncittiğim tüm Alevi vatandaşlarımızdan özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.