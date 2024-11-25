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Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den Özel ve İmamoğlu'na sert yanıt

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Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağı iddiaları tartışmalara neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Hadi gel kapat" diyerek rest çekerken; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdiği yanıtta "Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Kendi siyasi partisi içerisinde manipülasyon içinde. Toplumu manipüle etmek için yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gönderdiği kreş genelgesi üzerinden başlayan tartışma devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı açıklamalarda iddiaya sert tepki gösterirken; "Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın çöpe atın" ifadelerini kullandı.

DEZENFORMASYON MERKEZİ YALANLADI

Söz konusu iddia ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır" ifadeleri ile yalanlandı.

YUSUF TEKİN'DEN SERT YANIT

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından A Haber'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Kendi siyasi partisi içerisinde manipülasyon içinde. Mevzunun aslı şu; Belediyelere gönderdiğimiz yazı kreşlerle alakalı değildir, kreşle alakalı olamaz. Kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluğumuzun alanı dışındadır. Bizim herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, ya da şu kritere göre açın gibi bir şey söyleme durumumuz yoktur. Toplumu manipüle etmek için söylüyorlar, yalan söylüyorlar" sözlerini sarf etti.

"Biz bir yazı yazarken CHP ya da diğer partili diye bir yazı yazmayız" diyen Tekin, "Mevzuat içeriğinde bir yazı yazarız. Kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok. Bizim bahsettiğimiz ana okulları ve ana sınıfları ile ilgili yazıdır" ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNDA İTİBARI SARSILIYOR"

Tekin ayrıca "Bu metin CHP'nin anayasa mahkemesine yaptığı başvuruda belediyelerin anasınıfı ya da anaokulu açmada verilen hakkı AYM'de iptal ettirmek için yaptıkları başvurudur. Belediyeler ana okulu açamazlar, açmamalıdır deniyor. Belediye kanunun ilgili maddesini iptal ediyor 2007'de. Bakanlığımız iptal kararı sonrası hiçbir belediyeye anaokulu açma yetkisi vermemiştir. O sebepten dolayı diyorum ki Özel ya da İmamoğlu ya kendi partilerinin ne yaptığını bilmiyorlar, ve ya okuduklarını anlamamışlar. Ya da okuduklarını anladılar ama işlerine gelmedikleri için yalan söylemeyi kendi siyasi rantları için doğru buldular. Yahut CHP kendi içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Bu tür yanlış bilgiler vererek kamuoyunda itibarı sarsılıyor" diye konuştu.

Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den Özel ve İmamoğlu'na sert yanıt
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMurat Kara:

Sayın bakan bir ilki yapın ve istifa edin

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Ya İmamoğlu Allah aşkına bi sus ya. Böyle söyleyince ne oluyor sanki.Kapatıldımı kreşlerin ki bukadar yaygara koparıyosum. Ben bunlarda şunu gördüm resmen kaosla besleniyolar.

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Haber YorumlarıSMMM:

SİZ KENDİNİZE ACIYIN

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Haber YorumlarıEvvab:

helal olsun bakanım. bu yalancıların iftiracıların her yalanını halkın gözüne sokarak anlatın ki bunların ne olduğunu herkes bilsin. içleri güçleri yalan dolan aldatma üzerine kurulu.

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

bir öğretmen olarak sizin adınıza utanıyorum

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Açıklamanıza bile gerek yok. Tüm Türkiye biliyor zaten papazoğlunun ne mal olduğunu

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Abi , hep doğru işler yapıp doğru söylerler (!) . Adamlar kendilerini tanrı gibi görüyorlar . Hatanın daniskasını yapıyorsunuz . " Nas" dediniz yanlış Fetö ye canım ciğerim dediniz yanlış , Sisi ye , Esad'a, Netanyahu ya dostum , kankam dediniz yalan ... Yahu sizin nereniz doğru ki şu söylediklerinize inanalım .

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Haber Yorumlarıhakan sorgular:

bakan batırdın eğitimi türk tarihinin en kötü eğitim sistemini yaşıyoruz resmen kel mahmut bile daha iyi yönetti

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Haber YorumlarıBeyazıt Öztürk:

Chp önceden belediyelerin anaokulu ve ana sınıfı açmalarını AYM de iptal ettirdi. Kreş değil anaokulu ve ana sınıfı acamaz deniyor... Ekolojik felaket boş gündem oluşturuyor...

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Sayın Bakan, biz bunların her fırsatta yalan söylediklerini ve provokatif söylemler söylediklerini zaten biliyoruz. Sen bunları takma kafana. Muhatap almayın

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