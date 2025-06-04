Kremlin, Kırım Köprüsü'ne Yapılan Saldırıyı Doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna güçlerinin Kırım Köprüsü'ne saldırısını doğruladı, ancak saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) dün Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirdiği saldırıyı doğruladı. Sözcü Peskov, "Gerçekten bir patlama oldu, hiçbir şey hasar görmedi ve köprü faaliyette. Kiev rejimi barışçıl altyapı tesislerine saldırma girişimlerini sürdürüyor. Rus tarafı uygun önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.

Köprü su altından hedef alınmıştı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüye dün yerel saatle 04.44'te saldırı düzenlemişti. Açıklamada, "SBU, benzeri olmayan bir özel operasyon gerçekleştirerek Kırım Köprüsü'nü üçüncü kez vurdu. Bu sefer sular altından. Operasyon hazırlığı birkaç ay sürdü. SBU ajanları bu yasa dışı altyapının (Kırım Köprüsü'nün) desteklerini hedef aldı" ifadeleri kullanılmıştı. Köprünün su altı desteklerinde ciddi hasar meydana geldiği belirtilerek saldırı anına ilişkin görüntü paylaşılmıştı.

Köprü, Ekim 2022 ve Temmuz 2023'te Ukrayna'nın gerçekleştirdiği iki saldırıda da önemli hasar görmüştü.

Köprü Rusya için stratejik öneme sahip

Kerç Boğazı üzerindeki 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ile Kırım yarımadası arasında tek doğrudan bağlantı olması nedeniyle kritik önem taşıyor. Köprü, Rus güçlerinin Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali sırasında da kullanılmıştı. Rus askerleri köprüyü geçerek Kırım'a ulaşmış, daha sonra Ukrayna'nın güneyindeki Herson ve güneydoğudaki Zaporijya bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirmişti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti. - MOSKOVA