KPPS'den yüksek alan mülakatta neden elendi? Torpil iddiası canlı yayında Bakan Yanık'a soruldu - Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Yanık, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 bin 175 kişilik personel alımında KPSS puanı yüksek olan adayların mülakatta elendiği iddiası sonrası başlayan tartışmalara da değindi.