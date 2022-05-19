KPPS'den yüksek alan mülakatta neden elendi? Torpil iddiası canlı yayında Bakan Yanık'a soruldu
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 bin 175 kişilik personel alımında torpil yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. CNN Türk canlı yayınına konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Yanık, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 bin 175 kişilik personel alımında KPSS puanı yüksek olan adayların mülakatta elendiği iddiası sonrası başlayan tartışmalara da değindi.