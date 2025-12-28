Haberler

Kozan'da yeni muhtar 2 oy farkla seçildi

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde vefat eden muhtarın yerine yapılan seçimi, 6 aday arasında 2 oy farkla Soner Özev kazandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün Mahmutlu Mahallesi sakinleri, yeni muhtarlarını belirlemek üzere bugün sandık başına gitti. Geçtiğimiz Haziran ayında muhtar Alper Hallaç'ın vefat etmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda yeniden seçim yapıldı. 28 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen oylama, sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir hareketliliğe sahne oldu.

Kozan Şehit Lütfi Ölmez Ortaokulu binasında kurulan 6 sandıkta toplam 2 bin 161 seçmen oy kullanma hakkına sahipti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00 itibarıyla sona erdi ve hemen ardından oy sayım sürecine geçildi. Okul bünyesindeki 6 farklı sınıfta kurulan sandıklarda sayım tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, muhtarlık yarışını 354 oy alan Soner Özev önde tamamladı. Özev'in en yakın rakibi olan Emine Atlı ise 352 oyda kaldı. Sadece 2 oy gibi kritik bir farkla muhtar seçilen Soner Özev, mahallenin yeni temsilcisi oldu. Seçime katılan diğer adaylar arasındaki oy dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: İsmet Hallaçlar 265 oy, Döndü Hallaç 258 oy, Yakup Ünsal 157 oy ve Bahadır İzgi ise 72 oy aldı.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından 2 oy farkla geride kalan Emine Atlı, rakibi Soner Özev'i tebrik etti. Atlı, "Soner kardeşimiz de bizim bir parçamızdır. Bu yarışı o kazandı. Mahallemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahmutlu Mahallesi'nin yeni muhtarı olarak seçilen Soner Özev ise sandık sonuçlarının ardından destek veren ve vermeyen tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti. Özev, seçim sonrası yaptığı ilk konuşmada, mahallenin gelişimi için el birliğiyle çalışacaklarının mesajını verdi. Özev, "Bundan sonra mahallemiz için çalışacağız. Hep birlikte, el ele vererek mahallemizi geliştireceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
